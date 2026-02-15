أخبار الهلال اليوم | "شائعة" جديدة بشأن صفقة كريم بنزيما .. ومدرب روبن نيفيش الشخصي يطلق عملًا خيريًا في السعودية

العائلة أهم من كأس العالم: داروين نونيز بين تكريس عقدة "إكس ليفربول" والصبر المستحيل على بنزيما!

لا صوت يعلو فوق مصير الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل استقرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، على استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا القرار أثار حالة من الجدل عالميًا، في ظل استمرار فتح باب الانتقالات في بعض الدول، خاصة في أمريكا الجنوبية، الأمر الذي وضع اسم اللاعب في قائمة المطلوبين، من أجل إنقاذ حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب أوروجواي.

الحديث عن داروين نونيز، بات يتعلق بـ6 مباريات أمام الهلال، إذا ما قرر الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري، وافتراض تأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، بين المرور من مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16، ومن ثم خوض مرحلة التجمع، من مباراة واحدة، من دور الثمانية إلى المباراة النهائية.

"تعامل الهلال والاتحاد معه بتعالٍ وغباء" .. كبير كشافي ليفربول يشيد بسعود عبدالحميد بعد مواجهة لانس وباريس

حظي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن لانس، بإشادة خاصة من أحد كبار كشافي اللاعبين في نادي ليفربول، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا مع الفريق الفرنسي.

شارك الظهير الأيمن السعودي أمس السبت، بشكل أساسي في مواجهة لانس أمام باريس إف سي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وقد ساهم صاحب الـ26 عامًا في فوز لانس بخماسية نظيفة، خارج الديار، على أرض باريس إف سي.

صنع سعود الهدف الثاني في المباراة لزميله ويسلي سعيد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني، تحصل على ضربة جزاء، سجل منها فلوريان توفان الهدف الثالث، فيما كان الظهير العربي صاحب الـ"بري أسيست" في الهدف الخامس، الذي أحرزه ريان فوفانا.

