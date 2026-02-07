أخبار النصر اليوم | رونالدو "الغامض" يخطط لظهور آسيوي وشكوى هلالية تهدد انتصار الكلاسيكو!

فيديو | "هل ننزل على ركبنا أمامه؟".. وليد الفراج ينفعل بعد اتهام رابطة دوري روشن بـ"التهور" مع رونالدو!

يستمر الحديث في مختلف وسائل الإعلام السعودية، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته الحالية بالامتناع عن المشاركة مع النصر في المباريات بسبب ميركاتو الشتاء.

النصر فاز في غياب رونالدو بهدفين نظيفين على الاتحاد، أمس، الجمعة، ليستمر في ملاحقة الزعيم على صدارة الدوري، وبعد المباراة عاد الحديث عن رونالدو من جديدـ عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.

الناقد الرياضي هاني الداود قال خلال مشاركته في البرنامج:"بيان الرابطة عن رونالدو كان متهورًا، تخيل أن كريستيانو يخرج للرد على الأمر من خلال تغريدة على حسابه".

وأضاف:"الرابطة استهدفت رونالدو، ولم تتعرض إلى كريم بنزيما وما حدث معه في الاتحاد".

ومن جانبه رد عليه الفراج قائلًا:"عفوًا أستاذ هاني، مع احترامي وتقديري لك، ما هو المطلوب؟ هل تريدنا أن ننزل على ركبنا أمام رونالدو؟ بلدنا كبير ونحن كبار وغير مسموح لأحد بالتجاوز، الرابطة هي ممثل اللعبة في البلاد".

وفي سياق آخر، وجه هاني الداود سؤالًا إلى وليد الفراج، عن تغريدة فابينيو لاعب الاتحاد عقب خسارة فريقه أمام النصر.

وقال الدواد للفراج:"ماذا فهمت من تغريدة فابينيو؟ إنه يقصد قضية بنزيما وعن انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي".

مع الوضع في الاعتبار أن فابينيو لم يغرد على منصة "إكس" منذ فترة، مما يشير إلى احتمالية أنه كان يقصد ما قاله دانيلو لاعب الاتحاد بأن "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا" عقب الخسارة من النصر.

وجاء الرد على هذا الاعتقاد، بأن اللاعب كان يهاجم الأداء التحكيمي في كلاسيكو الاتحاد والنصر، بسبب بعض الحالات الجدلية في المباراة، أبرزها تجاهل الحكم السلوفيني لاحتساب ركلتي جزاء لصالح العميد، ومنح ركلة للنصر منحته التقدم في وقت متأخر من اللقاء.