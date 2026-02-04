Goal.com
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يثير الجدل "من البحث عنه إلى إنهاء إضرابه".. ورسالة "مبادئ الحمدان" ضد الهلال

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ملف رونالدو.. من السخرية ضده إلى إنهاء إضرابه وتنفيذ شرطه!

    كريستيانو رونالدو يُنهي "إضرابه" رسميًا.. وشخصيات نصراوية بارزة تستعد لتلبية "شرطه"

    شهد عملاق الرياض النصر تطورات مهمة للغاية، مساء اليوم الأربعاء؛ فيما يتعلق بأزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكذلك عملية "شراء" النادي.

    "أربعيني مفقود يعاني من متلازمة البكاء".. منشورات سعودية تجوب الشوارع بعد تمرد كريستيانو رونالدو في النصر

    أن يقرر نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "التمرد" على خوض المباريات مع نادي النصر، فلا يُمكن أن يمر الأمر مرور الكرام على المشجعين؛ كما خصصت له البرامج ساعاتها لتحليل الموقف، لكن التعامل الجماهيري مختلف دائمًا.

    فيديو | الشنيف يعلنها: رونالدو متواجد في تدريبات النصر.. وهذا موقفه النهائي من مواجهة الاتحاد!

    كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر؛ بعدما أكد أن كريستيانو رونالدو عاد لتدريبات الفريق من جديد، قبل مواجهة الاتحاد القادمة بدوري روشن.

    رقصة أخيرة أو عودة للحب القديم: مستقبل كريستيانو رونالدو "المتمرد" بعد النصر.. بين خيارات واقعية ومفاجآت ستهز العالم

    بينما كانت أضواء الرياض تتأهب، للاحتفال بكسر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لأرقام قياسية جديدة في الملاعب السعودية؛ ها هي سحب "الغموض" تُخيم فجأة، على أجواء قلعة العالمي.

    شرحوا له سبب صفقات الهلال: كواليس محادثات مسؤولي السعودية مع كريستيانو رونالدو.. وفكرة الرحيل عن النصر جاهزة!

    الأحداث تتسارع بشكلٍ مخيف داخل نادي النصر؛ فيما يتعلق بمستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

  • Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport

    أسرار سعود عبدالحميد.. وجدل صفقة النصر الشتوية

    أسرار سعود عبدالحميد تنكشف: وسط "وعد الرجال" من لانس.. الانقلاب على الهلال كذبة و"خيانة النصر" ممكنة

    على وقع ضجيج الميركاتو، وأصداء الجماهير التي لم تغفر رحيله ولم تتوقف عن انتظاره؛ وجد الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد نفسه، في قلب العاصفة.

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن صفقة النصر الشتوية

    يبدو أن نادي النصر يواجه "أزمة جديدة"، وهذه المرة مع فريق تحت 21 عامًا، الناشط في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

  • النصر يحتفل بخطف عبدالله الحمدان من الهلال بـ"رسالة المبادئ"

    احتفل نادي النصر بصفقة التعاقد مع المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ قادمًا من صفوف عملاق الرياض الآخر الهلال، بشكلٍ حر.

    ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة الحمدان بقميص الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث من المقرر أن يحمل "الرقم 9" رسميًا.

    وعلق العالمي على صورة الحمدان؛ قائلًا: "الرقم 9.. بشعار نصر المبادئ"، في رسالة تحمل الكثير من التشكيك ضد الهلاليين.

    ودائمًا ما يتهم النصر نظيره الهلالي؛ بالحصول على "مساعدات خاصة" داخل الملعب وخارجه، للتتويج بالألقاب.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

