أخبار النصر اليوم | انتهاء كابوس قضية "منع التعاقدات" .. وعرض إسباني يزيد الصراع على لاعب العالمي
رسميًا .. فيفا يرفع الحظر عن النصر
بعد أربعة أيام من القلق على إثر إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة على النصر بمنع التعاقدات لثلاث فترات، على خلفية مستحقات مالية متأخرة، لم يُكشف عن صاحبها، أتت الانفراجة اليوم.
وقد رفع فيفا عقوبة حظر التعاقدات عن النصر، بعدما امتثل النادي للقواعد التي تمكنه من إبرام صفقات جديدة بشكل طبيعي دون أي معوقات.
عرض إسباني للاعب النصر
أكد الإعلامي الرياضي السعودي دباس الدوسري تلقي عبدالرحمن سفياني؛ لاعب النصر الشاب، عرضًا من نادي ألميريا الإسباني.
وأوضح الدوسري أن غرم العمري؛ وكيل سفياني، تلقى عدة اتصالات من النادي الإسباني، لكنه قام بتأجيل الأمر حتى دخوله الفترة الحرة في عقده مع النصر.
جدير بالذكر أن اللاعل الشاب يحظى بالفعل باهتمام من عدة أندية في دوري روشن السعودي.
إصابة نجم النصر .. وأزمات الفريق
المرحلة الأصعب من موسم النصر! .. الإصابة تداهم محمد سيماكان مجددًا والكشف عن مدة غيابه
تعرض النصر لضربة قوية بتعرض مدافعه محمد سيماكان لإصابة عضلية جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
وقد أوضح الصحفي علي العنزي أن اللاعب تواجد في العيادة اليوم بجانب زميله إينيجو مارتينيز، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يُشاركا في التدريبات اليوم لشعورهما بالألم.
بين إصابات اللاعبين ومزاجيتهم وغضب جورج جيسوس المكبوت! .. الأرض تهتز تحت أقدام النصر
"البطل يولد من رحم المُعاناة".. هذه المقولة الشهيرة؛ أصبح لزامًا على نادي النصر ونجومه الآن، أن يطبقوها على أرض الواقع.
ويُعاني النصر من عديد الأزمات، التي ضربت النادي بشكلٍ مفاجئ ومتتالي؛ وذلك بعد بداية موسم جيدة للغاية، في 2025-2026.
وبدأ النصر الموسم الرياضي الحالي؛ بتحقيق الفوز في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتصدر جدول الترتيب "منفردًا".
أيضًا.. حجز الفريق النصراوي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد تحقيقه الفوز في الجولات الخمس الأولى من "المجموعة الرابعة"، التي تضم الزوراء العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني وجوا الهندي.
لذلك.. الأزمات التي ضربت النصر بشكلٍ مفاجئ ومتتالي، ستكون بمثابة الاختبار الكبير لهذا العملاق العاصمي؛ فإما أن يثبت أنه فريق بطل مُستعد لتجاوز أي صعوبات، أو أنه سينهار قريبًا.
أخبار الانتقالات
"ليس بنهاية الموسم" .. مفاجأة مدوية في موعد انتهاء عقد الحمدان والكشف عن منافس النصر من "يلو"
فجرت مصادر صحفية مفاجأة مدوية حول موعد انتهاء عقد المهاجم السعودي عبد الله الحمدان مع ناديه الهلال، كما كشفت عن اسم النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" ويرغب في منافسة النصر على ضمه. فما القصة؟
"كنت سأرحل لناد كبير ولم يحترموني" .. نواف بوشل يكشف كواليس صادمة في النصر ورد فعله لحظة مقصية رونالدو!
بعد 12 عامًا في الفتح، قرر نواف بوشل، أن يخوض مرحلة جديدة في تجربته الاحترافية، بعدما انتقل إلى النصر، في شتاء 2023، الذي شهد الصفقة التاريخية للعالمي، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
وأثبت بوشل أنه ورقة دفاعية رابحة، سواءً للنصر مع جورج جيسوس، أو المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد، حيث بات خيارًا مثاليًا، للعب في مركزي الظهيرين "الأيمن والأيسر".
ولكن، مع دخول عامه الثالث، فإن بوشل مر بتجربة كادت أن تعصف به خارج النصر، قبل أن يستقر به المقام مع الأصفر، حتى بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة جيسوس.
خطأ مالي فادح
السر في أموال الرمز .. "خطأ إداري فادح" يضع النصر أمام كوارث مالية كبيرة بعد إيقاف الفيفا!
يبدو أن قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقراره بمعاقبة النصر بالمنع من التسجيل، قد كشف النقاب عن العديد من الأزمات الإدارية داخل النادي، خلال الفترة الأخيرة.
منذ الإعلان عن قرار الفيفا بضم النصر إلى قائمة الأندية الممنوعة من قيد اللاعبين في الفترة الشتوية، وخرج الكثير من الأقاويل، التي اختلفت حول السبب وراء عقوبة الاتحاد الدولي.
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، عن كوارث مالية "غير عادية" تنتظر النصر، على حد وصفه. فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة على النادي العاصمي.