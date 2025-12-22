أخبار النصر اليوم | انتهاء كابوس قضية "منع التعاقدات" .. وعرض إسباني يزيد الصراع على لاعب العالمي

المرحلة الأصعب من موسم النصر! .. الإصابة تداهم محمد سيماكان مجددًا والكشف عن مدة غيابه

تعرض النصر لضربة قوية بتعرض مدافعه محمد سيماكان لإصابة عضلية جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وقد أوضح الصحفي علي العنزي أن اللاعب تواجد في العيادة اليوم بجانب زميله إينيجو مارتينيز، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يُشاركا في التدريبات اليوم لشعورهما بالألم.

"البطل يولد من رحم المُعاناة".. هذه المقولة الشهيرة؛ أصبح لزامًا على نادي النصر ونجومه الآن، أن يطبقوها على أرض الواقع.

ويُعاني النصر من عديد الأزمات، التي ضربت النادي بشكلٍ مفاجئ ومتتالي؛ وذلك بعد بداية موسم جيدة للغاية، في 2025-2026.

وبدأ النصر الموسم الرياضي الحالي؛ بتحقيق الفوز في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتصدر جدول الترتيب "منفردًا".

أيضًا.. حجز الفريق النصراوي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد تحقيقه الفوز في الجولات الخمس الأولى من "المجموعة الرابعة"، التي تضم الزوراء العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني وجوا الهندي.

لذلك.. الأزمات التي ضربت النصر بشكلٍ مفاجئ ومتتالي، ستكون بمثابة الاختبار الكبير لهذا العملاق العاصمي؛ فإما أن يثبت أنه فريق بطل مُستعد لتجاوز أي صعوبات، أو أنه سينهار قريبًا.