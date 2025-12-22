السر في أموال الرمز .. "خطأ إداري فادح" يضع النصر أمام كوارث مالية كبيرة بعد إيقاف الفيفا!

وأشارت صحيفة "الرياضية" بأن عقوبة الفيفا بإيقاف النصر من القيد، يتعلق بشكوى من نادي مانشستر سيتي، بداعي عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، الذي انتقل مؤخرًا إلى أتلتيك بيلباو، حيث كان يفترض سداد مبلغ بـ9 ملايين يورو، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

في المقابل، أفاد الإعلامي محمد البكيري بأن شكوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للعالمي، هي سبب الإيقاف، بسبب مستحقات متأخرة بقيمة 5 ملايين دولار، إثر قيام النادي بفسخ عقده من طرف واحد عام 2020.

من جانبه، قال الإعلامي عايد الرشيدي إن فشل صفقة انتقال المدافع السلوفاكي دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، هي السبب، حيث تم الاتفاق بشكل كامل مع النصر، ثم غادر اللاعب إلى النمسا، للانضمام إلى المعسكر وأخلى سكنه، رغم عدم التوقيع الرسمي، ليتم مطالبة النصر بتعويض مالي فقط.

وأوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي، أن الأمر متعلق بصفقة لابورت بالفعل، وإنما الخطأ يتعلق بنظام جديد من الفيفا، تحت مسمى "غرفة المقاصة"، منوطة بتحول الأموال بين الأندية، لتقليل عمليات النصب والاحتيال، إلا أن النصر لم يتبع تعليمات هذه الغرفة بشكل صحيح، ما أدى إلى إحالة ملفه إلى لجنة الانضباط الدولية في الفيفا، والتي أصدرت العقوبة.

الجديد ذكره الإعلامي سعود الصرامي، موشحًا أن الشكوى التي وصلت إلى الفيفا، تتعلق بمستحقات متأخرة لدى نادي كورينثيانز، فيما يتعلق بصفقة انتقال الجناح الشاب ويسلي جاسوفا إلى فارس نجد.