المرحلة الأصعب من موسم النصر! .. الإصابة تداهم محمد سيماكان مجددًا والكشف عن مدة غيابه

تعرض النصر لضربة قوية بتعرض مدافعه محمد سيماكان لإصابة عضلية جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع الفرنسي يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، مشيرة إلى أن غيابه عن اللعب سيمتد لـ4 أسابيع تقريبًا.

وقد أوضح الصحفي علي العنزي أن اللاعب تواجد في العيادة اليوم بجانب زميله إينيغو مارتينيز، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يُشاركا في التدريبات اليوم لشعورهما بالألم.

اللاعب كان قد تعرض لنفس الإصابة خلال مباراة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد في نهاية أكتوبر الماضي، وقد غاب عن اللعب لمدة أسبوعين تقريبًا.