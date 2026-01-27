أخبار النصر اليوم | تطور حاسم في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس.. رسالة كريستيانو رونالدو وحقيقة "الفيديو الجدلي" لحكم التعاون

كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، عن تطورات مثيرة للغاية، في شكوى نادي الهلال ضد مديره الفني السابق البرتغالي جورج جيسوس؛ والذي يشرف على قيادة عملاق الرياض الآخر النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الهلال قدّم شكوى ضد جيسوس؛ وذلك بعد تصريحات الأخير الذي ذكر فيها أن النصر لا يمتلك نفس قوة الزعيم السياسية، في إشارة إلى تلقي الفريق الأزرق مساعدات خاصة للتتويج بالألقاب.

الصحيفة أعلنت إرسال لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا إلى نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء؛ تطلب فيه رد جيسوس على إدعاءات الهلال المقدمة في الشكوى، وذلك خلال 72 ساعة فقط.

وبناء على رد جيسوس، ستتخذ لجنة الانضباط قرارها النهائي في الشكوى؛ سواء بمعاقبة المدير الفني البرتغالي، من عدمه.