أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | تطور حاسم في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس.. رسالة كريستيانو رونالدو وحقيقة "الفيديو الجدلي" لحكم التعاون

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    خطوة حاسمة من "الانضباط" في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس

    كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، عن تطورات مثيرة للغاية، في شكوى نادي الهلال ضد مديره الفني السابق البرتغالي جورج جيسوس؛ والذي يشرف على قيادة عملاق الرياض الآخر النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الهلال قدّم شكوى ضد جيسوس؛ وذلك بعد تصريحات الأخير الذي ذكر فيها أن النصر لا يمتلك نفس قوة الزعيم السياسية، في إشارة إلى تلقي الفريق الأزرق مساعدات خاصة للتتويج بالألقاب.

    الصحيفة أعلنت إرسال لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا إلى نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء؛ تطلب فيه رد جيسوس على إدعاءات الهلال المقدمة في الشكوى، وذلك خلال 72 ساعة فقط.

    وبناء على رد جيسوس، ستتخذ لجنة الانضباط قرارها النهائي في الشكوى؛ سواء بمعاقبة المدير الفني البرتغالي، من عدمه.

    الجدل التحكيمي.. أخطاء ساعدت الهلال وحقيقة فيديو نجم النصر

    "أخطاء مؤثرة ساعدت الهلال على الهروب بالصدارة".. الاعتراف بتعرض النصر والرياض لـ"الظلم" في الديربي

    لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على الأخطاء التحكيمية المتزايدة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.

    وتشهد مسابقة دوري روشن السعودي منافسة شرسة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل الهلال "الصدارة" برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليًا، و6 نقاط عن القادسية "الرابع".

    "يا ناس خافوا الله!" .. إعلاميون يكشفون حقيقة فيديو الحكم مع لاعب النصر المثير للغضب بعد مواجهة التعاون

    من الأمس لم تهدأ الأجواء في الوسط الرياضي السعودي على إثر الفيديو المنتشر للحكم سلطان الحربي رفقة سعد الناصر؛ نجم النصر، عقب مواجهة التعاون، حيث لجأ البعض للتشكيك في ذمة الأول!

    ملف مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

    كريستيانو رونالدو يخلق "ثنائية غير متوقعة" أمام التعاون لكنها قُتلت في مهدها .. الدون يثبت أن مصلحة النصر فوق حساباته الشخصية!

    في ليلة نادرة من نوادر الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2025-2026، عاش القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة التعاون مع النصر، بحصيلة صفرية من الأهداف.

    العالمي استطاع الخروج بنقاط المباراة كاملة منتصرًا بهدف نظيف "بالنيران الصديقة"، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن 2025-2026.

    النصر ضد التعاون | جورج جيسوس "الحاسم" يعاقب نجمه .. تمهلوا قبل الهجوم عليه ولولا ساديو ماني لعادت الأفراح للهلال!

    في واحدة من أكثر المباريات إثارة بالموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، قلص النصر الفارق النقطي بينه وبين الهلال؛ متصدر جدول الترتيب.

    عين على الحكم | ماجد الشمراني أفقد جورج جيسوس أعصابه .. تغافل عن طرد نجم التعاون وحرم كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء

    أثار الحكم السعودي ماجد الشمراني، بعض الجدل خلال مواجهة النصر والتعاون؛ ما دفع المدير الفني البرتغالي لقلعة العالمي جورج جيسوس، للثورة ضده.

    تصريحات رسمية.. من رسالة رونالدو إلى تعليقات جورج جيسوس

    بعد انتقادات عبدالله الماجد له .. أول تعليق من جورج جيسوس على تصريحات رئيس النصر ويوجه صدمة لنواف العقيدي

    سيطرت بعض الأسئلة الجدلية على المؤتمر الصحفي للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، عقب الفوز أمام التعاون؛ لكنه فجر بعض المفاجآت، كذلك.

    فيديو | "مُحرج، ويجب أن يعتزل".. ردود أفعال قاسية على خلاف رونالدو ونجوم التعاون!

    تم إخبار كريستيانو رونالدو أنه "يجب أن يتقاعد" بعد أن انغمس في استفزاز مدافعي الفريق المنافس، خلال آخر مباراة للنصر في دوري روشن السعودي للمحترفين. 

    "خطوة بخطوة!".. رسالة كريستيانو رونالدو للاعبي النصر بعد الفوز الصعب على التعاون

    ساعد كريستيانو رونالدو فريق النصر، على الفوز 1-0 ضد التعاون؛ مما عزز آماله في الفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026. 

    أهلًا بالفوضى الإعلامية مع "الرئيس الإنفلونسر" .. عندما تنتقل السخرية من النصر إلى "وعد مبابي" لقعيد الهلال!

    قبل أسابيع قليلة ملأت جماهير الأندية المنافسة للنصر، وعلى رأسهم بالطبع الهلاليين، موقع التواصل الاجتماعي "ساخرة" من ظهور غازي الذيابي في المشهد النصراوي؛ سواء للحديث عن أحلامه لاعتلاء كرسي رئاسة العالمي، أو لمحاولاته دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون، في الجولات 16 و17 و18 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

