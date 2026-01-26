كريستيانو رونالدو يخلق "ثنائية غير متوقعة" أمام التعاون لكنها قُتلت في مهدها .. الدون يثبت أن مصلحة النصر فوق حساباته الشخصية!

في ليلة نادرة من نوادر الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2025-2026، عاش القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة التعاون الليلة مع النصر، بحصيلة صفرية من الأهداف.

العالمي استطاع الخروج بنقاط المباراة كاملة منتصرًا بهدف نظيف "بالنيران الصديقة"، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن 2025-2026.

هذا الانتصار رفع رصيد العالمي للنقطة الـ40، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متأخرًا بأربع نقاط فقط عن الهلال "المتصدر". فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 35 نقطة في المركز الخامس.

أما عن رونالدو فقد صام عن التهديف للمرة الرابعة بالموسم الجاري من دوري روشن خلال 17 مباراة شارك بها، فيما هز شباك الخصوم خلال 13 لقاء سابق، فحتى إن كان مستواه متراجعًا كان يتمكن من الخروج بهدف على الأقل، لكن أمام التعاون لم يفلح كما كان وضعه أمام الخلود، الأهلي والشباب.

وللتعمق أكثر فيما قدمه كريستيانو رونالدو على المستوى الفردي أمام التعاون اليوم الإثنين، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..