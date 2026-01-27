فيديو | "مُحرج، ويجب أن يعتزل".. ردود أفعال قاسية على خلاف رونالدو ونجوم التعاون!

هدف ذاتي من محمد الدوسري على أعتاب نهاية الشوط الأول منح النصر فوزًا صعبًا على أرضه.

هذا الفوز أبقى الفريق في المركز الثاني في الترتيب، بفارق خمس نقاط عن المتصدر غير المهزوم الهلال.

عانى رونالدو من أمسية محبطة في الثلث الأخير من الملعب، حيث فشل في الاقتراب من هدفه النهائي المتمثل في تسجيل 1000 هدف في المسابقات الرسمية.

وبدلاً من إزعاج حارس مرمى الفريق المنافس، أمضى معظم المباراة في الصراع مع المدافعين المنافسين.

في نهاية المباراة، وجد كريستيانو رونالدو نفسه في منطقة الجزاء في كرة ثابتة، جذب الكثير من الانتباه وتفاعل مع أولئك الذين كانوا يحاولون احتواء التهديد الواضح الذي يشكله.

وأشار رونالدو إلى أن أحد المدافعين كان يتحدث كثيرًا، وطلب منهم أن يصمتوا، وعرض أن يحمل آخر على ظهره، ثم احتفل بجنون عند صافرة النهاية - أمام أولئك الذين كان يتشاجر معهم قبل لحظات.