Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أخطاء مؤثرة ساعدت الهلال على الهروب بالصدارة".. الاعتراف بتعرض النصر والرياض لـ"الظلم" في الديربي

الجدل التحكيمي يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية..

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على الأخطاء التحكيمية المتزايدة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.

وتشهد مسابقة دوري روشن السعودي منافسة شرسة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل الهلال "الصدارة" برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليًا، و6 نقاط عن القادسية "الرابع".

  • Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أخطاء مؤثرة في مباراتي الهلال ضد النصر والرياض

    وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن مصادر بدائرة التحكيم السعودية؛ وقوع أخطاء مؤثرة في مباريات نادي الهلال الأخيرة، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    هذه الأخطاء حسب ما ذكره العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلًا عن المصادر سالفة الذكر؛ كانت في مباراتي ديربي العاصمة، ضد النصر والرياض.

    الهلال قلب تأخره (0-1) ضد النصر؛ ليفوز بثلاثية في النهاية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأمام الرياض.. سقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك ضن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طرد نواف العقيدي في ديربي الهلال والنصر "غير صحيح"

    وإكمالًا لخبره.. نقل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن المصادر سالفة الذكر؛ بأن طرد حارس نادي النصر نواف العقيدي ضد عملاق الرياض الآخر الهلال، لم يكن قرارًا صحيحًا.

    العقيدي تعرض لـ"الطرد" في الدقيقة 60؛ وذلك بعد لعبة مشتركة مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وقتها.. ركض نيفيش لجلب الكرة من داخل الشباك النصراوية، بعد تسجيل الهلال هدف التعادل (1-1)؛ بواسطة زميله سالم الدوسري، من ركلة جزاء.

    هُنا.. حدثت اللقطة الجدلية بين نيفيش والعقيدي؛ عندما سقط متوسط الميدان البرتغالي على أرضية الملعب، بحجة تعرضه للضرب من حارس النصر.

    وعن ذلك تقول المصادر: "لقطة نواف العقيدي مع روبن نيفيش؛ لا تستحق أكثر من كارت أصفر، فقط".

  • هدف الهلال في الديربي ضد الرياض "غير شرعي"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المصادر التي تحدثت للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، كشفت عن خطأ آخر مؤثر في مباراة الهلال والرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووفقًا لهذه المصادر، فإن هدف الهلال على الرياض غير صحيح؛ حيث سبقه خطأ من مدافع الفريق حسان تمبكتي، استحق على إثره كارت أصفر.

    وعلق العصيمي على ذلك؛ بالقول: "الأخطاء المؤثرة هي من حكام أجانب؛ برأيي.. هؤلاء لا يستحقون القدوم إلى مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 3 تعادلات، في 17 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 31.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 74.

    * أهداف مستقبلة: 28.

