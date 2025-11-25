أخبار النصر اليوم | استبعاد رونالدو وزميليه من رحلة طاجيكستان، والكشف عن سبب غياب غريب عن مواجهة الخليج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قرار باستبعاد كريستيانو رونالدو وزميليه، كينجسلي كومان ونواف العقيدي، من رحلة الفريق إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.

النصر هزم الخليج 4-1 في آخر جولات دوري روشن السعودي، ويستعد حاليًا لمواجهة استقلال دوشنبه يوم الأربعاء القادم في دوري أبطال آسيا 2.

الرياضية أوضحت أن كومان يُواصل العمل وفق برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباريات النصر، فيما جاء قرار استبعاد العقيدي لمنحه قسطًا من الراحة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مواجهة الخليج يوم الأحد الماضي.

ويأتي غياب رونالدو متسقًا مع قرار جيسوس في بداية الموسم إبعاد اللاعب عن مباريات النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 منحه الوقت الكامل للاستشفاء والراحة، حيث غاب النجم البرتغالي عن جميع مباريات فريقه في البطولة القارية حتى تلك التي أقيمت في الرياض.

النصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات، وقد ضمن بالفعل تأهله رسميًا لدور الـ16.