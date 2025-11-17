Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل عروض التجديد لـ"الثلاثي الأجنبي" .. تسويق إيفان توني وتصريح هيرفي رينارد المثير عن صالح أبو الشامات

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق السابع عشر من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • مدير الأهلي الرياضي يفتح ملف تجديد "الثلاثي الأجنبي"

    أعلن برنامج "المنتصف" فتح البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، ملف تجديد 3 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل ضمان بقائهم، خلال الفترة القادم.

    هذا الثلاثي الأهلاوي؛ هم: الحارس السنغالي إدوارد ميندي وقلب الدفاع التركي ميريح ديميرال ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك، والذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2026.

    ووفقًا للبرنامج؛ يريد بيدرو باراز تجديد عقد كيسييه لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2027.

    أما بالنسبة لميندي.. اقترح المدير الرياضي للأهلي على وكيل أعماله، تجديد عقد الحارس لمدة عامين حتى 30 يونيو 2028؛ حسب نفس البرنامج دائمًا.

    وأكد البرنامج أن بيدرو باراز يفاوض وكيل أعمال ديميرال؛ لتجديد عقد المدافع لمدة موسمين، أو أكثر من ذلك.

  • بدء تسويق عقد إيفان توني.. لهذا السبب!

    كشف برنامج "المنتصف" عن تحرك البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي؛ لتسويق عقد النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    البرنامج أوضح أن باراز يرى أن رحيل توني، هو الحل الأمثل للجميع؛ خاصة بعد أن أظهر اللاعب عدم جدية كبيرة، في تدريبات الفريق الأهلاوي.

    وشدد البرنامج على أن راتب اللاعب الضخم؛ يظل العائق الوحيد أمام رحيله، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    المثير في الأمر أن بيدرو باراز كان قد أشاد بتوني كثيرًا، خلال مؤتمر صحفي سابق؛ مؤكدًا أن استبعاد اللاعب من بعض المباريات، لا يعني الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي القادم.

    في فترة مهمة للمنتخب السعودي، لم يتهرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، من الحديث عن بعض القضايا الجدلية المثارة في الإعلام، معلقًا على احتمالية رحيله عقب كأس العرب 2025.

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رينارد؛ قبل مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الجزائري وديًا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

    المؤشرات تؤكد تفوقًا واضحًا لناديي الاتحاد والأهلي، في الحضور الجماهيري للمباريات، مقارنة بالهلال والنصر، علمًا بأن مباراة ديربي جدة، في الجولة الثامنة، شهدت حضور أكثر من 46 ألف متفرج، فيما تشهد مباريات أخرى، نسبة قليلة من الحاضرين، على غرار مباراة الشباب والاتفاق، التي شهدت حضور 1895 متفرج، وتواجد 852 مشجع في مباراة الفيحاء والأخدود، و550 مشجع بلقاء الرياض وضمك.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

