أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | صفقات عالمية قادمة.. إيفان توني يرد على ميركاتو الهلال وروي بيدرو يكشف الأسرار

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

