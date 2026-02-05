Goal.com
أحمد فرهود

"لست أكبر من دورينا ولا يمكنك التدخل في سياسات الأندية".. رسالة تحذير من الرابطة السعودية إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة ميركاتو الهلال ولكن!

أزمة كريستيانو رونالدو تتصاعد من يوم لآخر..

يبدو أن مسلسل أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ستشهد  فصولًا أكثر إثارة، في الأيام القادمة.

رونالدو دخل في إضراب عن تدريبات النصر، كما غاب عن مواجهة الرياض الأخيرة؛ وذلك احتجاجًا على ميركاتو نادي الهلال الشتوي "الناري"، وزعمه بحصول الزعيم على معاملة خاصة من المسؤولين.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، عاد إلى تدريبات النصر يوم الأربعاء؛ إلا أن تقارير عالمية تؤكد أنه سيواصل الغياب عن المباريات، وهذه المرة ضد الاتحاد في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    اتهامات كريستيانو رونالدو "غير حقيقية"

    وفي هذا السياق.. تحدث مسؤول بالرابطة السعودية المحترفة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

    هذا المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى رونالدو؛ قائلًا: "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

    ونفى المسؤول السعودي إدعاءات الأسطورة البرتغالية، بحصول نادي الهلال على مساعدات خاصة؛ مشددًا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، أبدًا.

    وأضاف: "يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط؛ وهو أن كل نادٍ يعمل بشكلٍ مستقل، وفقًا للقواعد نفسها".

    وشدد مسؤول الرابطة السعودية على أن القرارات المُتعلقة بالتعاقدات والإنفاق تُتخذ من قِبل إدارات الأندية؛ وذلك ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.

    تحذير رونالدو من التدخل في سياسات الأندية المنافسة

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مسؤول الرابطة السعودية المحترفة حمّل نادي النصر، مسؤولية أي قصور في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب استراتيجية العمل، الخاصة به.

    وعن ذلك يقول هذا المسؤول: "عزز أحد الأندية صفوفه بطريقة معينة، بينما اختار آخر نهجًا مختلفًا.. هذه قرارات خاصة بالأندية، اتُخذت ضمن حدود مالية معتمدة".

    وحذر المسؤول السعودي، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، من محاولة التدخل في سياسات أندية أخرى؛ في إشارة إلى "عرقلة" ميركاتو الهلال، مثلما أراد أن يفعل في صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى قلعة الزعيم.

    وتابع: "لا يُمكن لأحد أن يتخذ قرارات خارج ناديه؛ فمثلًا رونالدو شارك بشكلٍ فعال في تنمية فريقه النصر منذ الانضمام إليه في يناير 2023، وهو حق مشروع".

    طلب خاص من الرابطة السعودية إلى كريستيانو رونالدو

    وأخيرًا.. طلب مسؤول الرابطة السعودية المحترفة، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، التركيز داخل أرضية الملعب فقط؛ خاصة في ظل "التنافس الشرس"، في مسابقة دوري روشن.

    وقال المسؤول السعودي: "تنافسية الدوري تتحدث عن نفسها.. مع فارق نقاط ضئيل بين المراكز الأربعة الأولى؛ لا تزال المنافسة على اللقب محتدمة، وهو ما يؤكد أن المُخطط لتطوير المسابقة يسير بالشكل الصحيح".

    وشدد على أن الجماهير في السعودية وحول العالم، تتوق لرؤية كريستيانو يعود للعب والمنافسة، في أقرب وقتٍ ممكن.

    واختتم المسؤول السعودي تصريحاته؛ بالتأكيد على أن الدعم الذي حظيّ به الأسطورة البرتغالية منذ القدوم إلى البلاد في يناير 2023، لا يزال قائمًا كما أن كل شيء ممكن.

    ولم يتم توضيح المقصد من جملة "كل شيء ممكن"؛ ولكنها قد تعني إجراء بعض التعديلات على سياسات دعم الأندية مستقبلًا، أو أن رونالدو يجب أن يُركز مع فريقه النصر لأنه قد يتوّج بالدوري في النهاية.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

