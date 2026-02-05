Goal.com
Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"الأمر لا يتعلق بالمال فقط".. مدير الأهلي الرياضي يكشف سر قلة الصفقات وإيفان توني يجيب "هل منافسة هلال بنزيما ممكنة؟"

ماذا قال توني ومدير الأهلي الرياضي بعد الميركاتو الشتوي؟!..

علق البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، والنجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على الميركاتو الشتوي "الناري" لعملاق الرياض الهلال.

الهلال عاش شتاءً ساخنًا للغاية؛ حيث تعاقد مع عديد النجوم المحليين والأجانب، أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

بنزيما انضم إلى الهلال، قادمًا من نادي الاتحاد؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع آخر، في أول مباراة يُشارك فيها مع الزعيم ضد الأخدود.

  • مدير الأهلي الرياضي يكشف سر "قلة الصفقات" الشتوية

    وفي هذا السياق.. قلل البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، من عدم إبرام الراقي لصفقاتٍ كبيرة؛ مثل عملاق الرياض الهلال.

    واكتفى الأهلي بصفقة وحيدة فقط، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ وذلك بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، قادمًا من النادي المحلي إنتر ناسيونال.

    وعن ذلك قال روي بيدرو؛ في حديثه لوسائل الإعلام: "عدم إبرام الصفقات مثل المنافسين؟!.. الأمر لا يتعلق بالمال فقط".

    وشدد المدير الرياضي على أن عدم تعاقد الأهلي، مع صفقاتٍ كبيرة في الميركاتو الشتوي؛ يأتي بسبب ثقة النادي في لاعبيه الحاليين، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار.

  • إيفان توني يرد.. هل يستطيع الأهلي منافسة "هلال بنزيما"؟

    ومن ناحيته.. رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على سؤال بشأن مدى قدرة ناديه على منافسة عملاق الرياض الهلال؛ وذلك عقب الصفقات الشتوية النارية التي قام بها، وآخرها التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

    توني قال ردًا على هذا السؤال؛ بعد قيادته الأهلي للفوز (2-0) على نادي الحزم، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين: "نحن نُركز على أنفسنا فقط، ولا نُضيع وقتنا في أشياء لا نستطيع التحكم فيها".

    وأعرب المهاجم الإنجليزي عن ثقته باستمرار الأهلي، في منافسة الهلال على لقب الدوري؛ وذلك إذا بذل هو وباقي زملائه في صفوف الراقي، الجهد.

    واختتم إيفان توني تصريحاته؛ بالقول: "إذا استمرينا بالاجتهاد؛ سنفعل شيئًا مميّزًا".

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 20 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 34.

    * فوز: 26.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 82.

    * أهداف مستقبلة: 30.

