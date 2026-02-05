العين على اللقب: عمر السومة يترك "قلبه وقدمه" في فندق الحزم.. وصراخ ماتياس يايسله بغرفة ملابس الأهلي مستمر

بإصرار الكبار وعزيمة الطامحين لاستعادة الأمجاد؛ نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في اجتياز عقبة ضيفه العنيد الحزم، مساء اليوم الخميس.

الأهلي فاز (2-0) على فريق الحزم الأول لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وسجل الأهلي هدفيه في شباك الحزم؛ عن طريق كل من المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58، وسلطان تنكر بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 76.

ولم يكن هذ الفوز، مجرد الحصول على 3 نقاط جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وإنما رسالة صريحة من كتيبة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله لمنافسه - تحديدًا الهلال -، بأن الفريق الأهلاوي لن يقبل سوى باللقب في الموسم الحالي.

ووصل الأهلي إلى نقطته لـ47، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على نادي الحزم، مساء اليوم الخميس..