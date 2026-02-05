Goal.com
محمود خالد

بعد تصرفه المثير للجدل .. رسالة دفاعية عن اتهام عمر السومة بـ"الانحياز" للأهلي على حساب الحزم!

بعد 130 يوم..

بينما يستعد عمر السومة، للعودة إلى "معقل" الأهلي من جديد، في مواجهة بقميص الحزم، خرجت تلميحات تحمل طابع الاتهام للهدّاف السوري، بـ"التحيز" إلى الراقي، على حساب فريقه.

ويحل الحزم ضيفًا على الأهلي، اليوم، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن حساب الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • السومة .. من كتابة التاريخ إلى فشل كسر حواجز الأهلي!

    ويملك عمر السومة، تاريخًا لا يُنسى مع الأهلي، على مدار ثماني سنوات، حيث شارك في 239 مباراة رسمية، سجل خلالها 193 هدف وصنع 28 تمريرة حاسمة، كما لعب دور البطولة، في قيادة الراقي للفوز بـ"أربع" بطولات، بين كأس ولي العهد، بموسم 2014-15، وثلاثية دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، في 2016.

    وكان الأهلي بوابة السومة، للتربع على عرش هدافي الدوري السعودي للمحترفين، على مدار تاريخه، فضلًا عن زعامته لهدافي الراقي في دوري أبطال آسيا.

    ورغم ذلك، إلا أن مسيرة السومة، انتهت بشكل حزين مع الأهلي، بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انتقل بعدها إلى العربي القطري، قبل أن يعود إلى الدوري السعودي، في الموسم الماضي، من بوابة العروبة، ثم "إعارة" قصيرة مع الوداد في كأس العالم للأندية 2025، ومن ثم الانضمام إلى الحزم.

    ومع ارتداء قميصي العروبة والحزم، لم ينجح عمر السومة في هز شباك الأهلي، على مدار مواجهتين، انتهتا بخسارة فريقه بهدفين دون مقابل، في دوري روشن.

  • انحياز للأهلي؟ رفض تنفيذ ركلة جزاء

    ووجه متابع، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، سؤالًا حول سبب رفض عمر السومة، تنفيذ ركلة جزاء أمام الأهلي، في مباراة الدور الأول، رغم كونه المسدد الأول لركلات الجزاء مع الحزم.

    وتسبب هذا الأمر، في قيام فابيو مارتينيز، زميل السومة في الحزم، بتنفيذ ركلة الجزاء، التي تصدى لها الحارس إدوارد ميندي.

    من جانبه، علّق الناقد الرياضي محمد الحارثي، برسالة دفاعية عن عمر السومة، بعد ما يقارب 130 يوم، مؤكدًا أن عدم تنفيذه لركلة الجزاء لا يتعلق بغياب الاحترافية، أو تحيز لناديه السابق، بل على النقيض تمامًا.

    ورجّح الحارثي، بحكم قربه من السومة، بأن الهدّاف السوري، رفض تنفيذ ركلة الجزاء، خوفًا من تعرضه لضغط جماهيري حال إضاعتها، حتى لا يقال "تعمد إضاعة الركلة من أجل الأهلي"، وأشياء من هذا القبيل.

    3 أسباب تدفع السومة لهز شباك الأهلي

    ويمكن القول، إن مباراة الأهلي، اليوم، تحمل ثلاثة مؤشرات على ضرورة تسجيل السومة، في شباك فريقه السابق، وهي على النحو التالي..

    * الأهلي ضمن 4 فرق لم ينجح السومة في هز شباكها بالدوري، مع الأخدود وأحد والعدالة.

    * تلقيه دفعة معنوية عالية، بعودته للتسجيل في المباراة الماضية أمام الفتح.

    * عودة عبد الرزاق حمد الله، إلى تدريبات الشباب، وجاهزيته للمباراة المُقبلة، في ظل الصراع بين اللاعبين على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

    ويمتلك عمر السومة في رصيده 159 هدف، ليتربع في قمة هدافي الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف، فيما يأتي حمد الله في الوصافة بـ150 هدف.

  • "لم أنم ليلة مواجهة الأهلي"

    وكان عمر السومة، قد تحدّث عن انطباعه "العاطفي" إزاء مواجهة الأهلي، لأول مرة، بعد عودته إلى الملاعب السعودية، إبان لعبه مع العروبة.

    وفتح السومة، قلبه، في حوار مع المركز الإعلامي لدوري روشن السعودي، عبر منصة (يوتيوب) في مارس 2025، مؤكدًا أنه واجه صعوبة في التعامل النفسي مع تلك المواجهة.

    وقال السومة "لو كنت لعبت منذ بداية الموسم مع العروبة، لدخلت مباراة الأهلي بنفس الإحساس والمشاعر العادية، لكن الأمور كانت مضطربة لديّ، قبل المباراة بيوم لم أنم، ولم أستطع تجهيز نفسي لها، وكان شعورًا صعبًا للغاية، فقط رؤية شعار الأهلي واللعب ضده أثرا عليّ كثيرًا".

    وتحدث السومة حينها عن الصراع بينه وبين عبد الرزاق حمد الله، على صدارة هدافي دوري المحترفين، مؤكدًا حينها أن تركيزه مع العروبة، ولكنه في الوقت ذاته سيسعى للحفاظ على رقمه قدر المستطاع، فيما اعترف الهدّاف المغربي بأنه يرغب بكسر السومة التاريخي، في حوار سابق، عبر برنامج "أكشن مع وليد".

    وبينما يتواجد الحزم في "المنطقة الآمنة"، بترتيب دوري روشن، حيث يحل بالمركز الحادي عشر، برصيد 21 نقطة، يواصل الأهلي منافسته الشرسة مع الهلال والنصر على صدارة المسابقة، حيث يأتي الراقي بالمركز الثالث، برصيد 44 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الزعيم، بعدما تعادل معه سلبيًا في قمة الجولة العشرين.

