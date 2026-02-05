ويملك عمر السومة، تاريخًا لا يُنسى مع الأهلي، على مدار ثماني سنوات، حيث شارك في 239 مباراة رسمية، سجل خلالها 193 هدف وصنع 28 تمريرة حاسمة، كما لعب دور البطولة، في قيادة الراقي للفوز بـ"أربع" بطولات، بين كأس ولي العهد، بموسم 2014-15، وثلاثية دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، في 2016.

وكان الأهلي بوابة السومة، للتربع على عرش هدافي الدوري السعودي للمحترفين، على مدار تاريخه، فضلًا عن زعامته لهدافي الراقي في دوري أبطال آسيا.

ورغم ذلك، إلا أن مسيرة السومة، انتهت بشكل حزين مع الأهلي، بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انتقل بعدها إلى العربي القطري، قبل أن يعود إلى الدوري السعودي، في الموسم الماضي، من بوابة العروبة، ثم "إعارة" قصيرة مع الوداد في كأس العالم للأندية 2025، ومن ثم الانضمام إلى الحزم.

ومع ارتداء قميصي العروبة والحزم، لم ينجح عمر السومة في هز شباك الأهلي، على مدار مواجهتين، انتهتا بخسارة فريقه بهدفين دون مقابل، في دوري روشن.