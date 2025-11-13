أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | محاولات لتكرار سيناريو النصر مع توني .. ومباراة محتملة أمام مانشستر يونايتد
نجم الأهلي يقلل مِن مواجهة الهلال والنصر
أبدى النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رأيه بشأن الديربي الأقوى في المملكة العربية السعودية.
مجرشي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"؛ عن ذلك: "من يفهم كرة.. يعرف أن أقوى ديربي في المملكة، هو الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد".
ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد، على تصريحات النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وكتب الإعلامي الرياضي؛ عن ذلك: "مواجهة الاتحاد والأهلي هي ديربي في المدرج فقط.. أما مباراة الهلال والنصر هي ديربي في الملعب" .
- Getty Images Sport
مباراة محتملة ضد مانشستر يونايتد
يستعد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة؛ وذلك ضمن خطته للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زيارة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، إلى المملكة العربية السعودية؛ سيتخللها بعض المباريات القوية، ضد أندية دوري روشن للمحترفين.
وأشارت إلى أن العملاق الإنجليزي قد يواجه النادي الأهلي أيضًا؛ الذي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لأول مرة في تاريخه.
- Getty Images Sport
القبض على المتورطين في واقعة اللافتة المسيئة
أعلن الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي إلقاء الجهات المختصة، "القبض" على الأشخاص الذين أدخلوا اللافتة المسيئة لمدرج النادي الأهلي؛ في مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد حيث جاري التحقيق معهم حاليًا.
العتيبي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الشكوى التي قدّمها الأهلي في هذه الواقعة؛ كانت تتمثل في كيفية إدخال لافتة بحجمٍ كبير إلى المدرج مع تجاوزها جميع نقاط التفتيش، بينما تم منع "شالات صغيرة".
الأهلي يقترب من تكرار سيناريو النصر
أكد الإعلامي مشعل العتيبي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن إيفان توني - بنسبة كبيرة - سيكون خارج أسوار النادي الأهلي، في الفترة الشتوية، سواءً بنظام الإعارة أو البيع النهائي، بعد موسم ونصف فقط من عقده مع الراقي، الذي يستمر حتى صيف 2028.
ونوّه العتيبي بأن هناك رغبة مشتركة بين الأهلي وإيفان توني حول فكرة الرحيل؛ كونه أداء الإنجليزي متواضعًا للغاية هذا الموسم.
المدير الرياضي للأهلي يحسم جدل خلافه مع ماتياس يايسله
ظهر البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس؛ للحديث عن الكثير من القضايا المتعلقة بالعملاق الجدّاوي بصفةٍ عامة، والفريق الأول لكرة القدم خاصةٍ.
في البداية.. أكد البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، أنه لم يكن يعرف الألماني الشاب ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل قدومه إلى العملاق الجدّاوي، منذ شهر واحد تقريبًا.
وأضاف بيدرو باراز: "لكن الآن وبعد العمل مع يايسله في الأهلي، لمدة شهر كامل.. أستطيع أن أؤكد بأننا على توافق تام".
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".