أخبار الأهلي اليوم | محاولات لتكرار سيناريو النصر مع توني .. ومباراة محتملة أمام مانشستر يونايتد

أبدى النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رأيه بشأن الديربي الأقوى في المملكة العربية السعودية.

مجرشي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"؛ عن ذلك: "من يفهم كرة.. يعرف أن أقوى ديربي في المملكة، هو الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد".

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد، على تصريحات النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب الإعلامي الرياضي؛ عن ذلك: "مواجهة الاتحاد والأهلي هي ديربي في المدرج فقط.. أما مباراة الهلال والنصر هي ديربي في الملعب" .