محمود خالد

"يايسله صار أكثر جرأة مع روي بيدرو" .. الأهلي يقترب من تكرار سيناريو النصر "المثير للجدل" مع إيفان توني

قرارات مهمة من المدير الرياضي للأهلي .. وتطورات حول مستقبل إيفان توني

لا يزال مستقبل الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، غامضًا في قلعة الراقي، فرغم أنه مرتبط بعقد حتى صيف 2028، إلا أن الحديث بدأ يظهر بقوة عن احتمالية رحيله في الفترة الشتوية.

ويشهد أداء إيفان توني الحالي، تراجعًا كبيرًا عمّا كان عليه في الموسم الماضي "2024-2025"، حيث كان هدّاف الأهلي في دوري روشن السعودي، ولعب دورًا كبيرًا في إضافة أولى بطولة قارية في تاريخ الراقي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    مسيرة إيفان توني مع الأهلي

    وانتقل إيفان توني إلى صفوف الأهلي في صيف 2024، قادمًا من برينتفورد، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، بعقد لمدة أربعة مواسم.

    وفي الموسم الماضي، شارك إيفان توني في 44 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، منها 23 هدفًا، حل بها وصيفًا في ترتيب هدافي دوري روشن، بفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي.

    ووقع توني على 6 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، منها هدفًا ضد الهلال في نصف النهائي، ليقود الأهلي للفوز بنتيجة (3-1)، كما سجل هدفًا في كأس الملك.

    أما عن الموسم الجاري، فإن إيفان توني شارك في 15 مباراة، مكتفيًا بـ5 أهداف في 7 مباريات بدوري روشن، و4 أهداف بكأس الملك، وهدفًا في السوبر، وآخر في كأس الإنتركونتينينتال، كما أنه خاض 3 مباريات في دوري النخبة الآسيوية، واكتفى بصناعة تمريرة حاسمة.

    ويعتمد توني في أهدافه مع الأهلي، بنسبة كبيرة، على التسجيل من علامة الجزاء، والتي نجح فيها بنسبة 100%، علمًا بأنه سجل 18 هدفًا من ركلات جزاء، من أصل 41 هدفًا في مسيرته مع الأهلي حتى الآن، أي بنسبة 43% من إجمالي أهدافه.

    الأهلي مع توني .. عودة سيناريو النصر الجدلي!

    رغم أن سيناريو النصر مع مهاجمه الكولومبي جون دوران، الذي تمت إعارته إلى فنربخشه التركي بعد 6 شهور فقط من انتقاله إلى الأول بارك، كان السيناريو الأكثر جدلًا في الأوساط الرياضية، إلا أنه لم يمنع من مقارنته بسيناريو الأهلي "المُحتمل" مع إيفان توني.

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي مشعل العتيبي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن إيفان توني - بنسبة كبيرة - سيكون خارج أسوار النادي الأهلي، في الفترة الشتوية، سواءً بنظام الإعارة أو البيع النهائي، بعد موسم ونصف فقط من عقده مع الراقي، الذي يستمر حتى صيف 2028.

    ونوّه العتيبي بأن هناك رغبة مشتركة بين الأهلي وإيفان توني حول فكرة الرحيل؛ كونه أداء الإنجليزي متواضعًا للغاية هذا الموسم.

    يايسله أكثر جرأة .. والدليل ما حدث مع توني

    وفي هذا السياق، أشاد مشعل العتيبي، بالدور الذي يقدمه المدير الرياضي روي بيدرو مع الأهلي، في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه منذ سنوات طويلة، لم يظهر أي شخص داخل النادي لتوضيح الأمور، وكانت المعلومات غائبة دومًا، واليوم نجد بيدرو يتحدث عن الجهاز الطبي وإصابات اللاعبين وملف المدرب يايسله، موجهًا الشكر لبيدرو على تحدثه لوسائل الإعلام.

    من جانبه، تحدث الإعلامي عبد الرحمن العامر، عن الأدوار التي يؤديها المدير الرياضي روي بيدرو وخطته مع الأهلي للمرحلة المُقبلة، والتي يمكن أن نستعرضها في النقاط التالية..

    * العمل على تأسيس إدارة رياضية بالكامل، من تحليل بيانات وخلافه من المهام.

    * جميع الصلاحيات ممنوحة لبيدرو، من أجل النقاش مع ماتياس يايسله.

    * بيدرو يرى أن بقاء يايسله هو الأهم حتى نهاية عقده، وخلال تجربته السابقة مع الأندية، فهو يمتنع عن تغيير المدربين في وسط الموسم، والثقة كبيرة في يايسله وما حققه من نتائج.

    * بيدرو يتواجد في مقر الأهلي منذ العاشرة صباحًا على الثانية عشرة بعد منتصف الليل، علمًا بأن المدير الرياضي السابق كان يتواجد لمدة 4 ساعات فقط.

    وأشار العامر إلى أن وجود روي بيدرو، جعل ماتياس يايسله أكثر جرأة في اتخاذ القرارات، على غرار ما حدث في مباراة الديربي أمام الاتحاد، عندما قرر استبعاد إيفان توني من القائمة.

    العروض تنهال على إيفان توني

    وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن نادي إيفرتون يستعد لتقديم عرض من أجل ضم إيفان توني في يناير، وقد لاقى مردودًا إيجابيًا عند التواصل مع وكلاء المهاجم الإنجليزي، والذي بات متوقعًا أن يرحل عن دوري روشن السعودي، كما أبدى ناديا توتنهام ووست هام يونايتد، اهتمامًا باللاعب أيضًا.

    وكان توني قد لاقى الأمل في العودة للمنتخب الإنجليزي، بعدما استدعاه المدرب توماس توخيل، وأعطاه فرصة المشاركة كبديل في مباراة ودية أمام السنغال في يونيو الماضي، إلا أنه تم استبعاد مهاجم الأهلي من قائمة الأسود الثلاثة، لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

