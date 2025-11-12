لحظة عاطفية تنتظر كريستيانو رونالدو! .. مانشستر يونايتد يستعد لـ"وديات نارية" في السعودية

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زيارة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، إلى المملكة العربية السعودية؛ سيتخللها بعض المباريات القوية، ضد أندية دوري روشن للمحترفين.

الصحيفة كشفت عن أن مانشستر يونايتد سيواجه أندية مثل النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي لعب في صفوف العملاق الإنجليزي، خلال فترتين سابقتين.

وأشارت إلى أن العملاق الإنجليزي قد يواجه النادي الأهلي أيضًا؛ الذي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لأول مرة في تاريخه.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد، سيعلن بشكلٍ رسمي عن المباريات الودية التي سيخوضها في السعودية، خلال الأيام القليلة القادمة.