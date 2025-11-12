Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty Image/ Goal AR
لحظة عاطفية تنتظر كريستيانو رونالدو! .. مانشستر يونايتد يستعد لـ"وديات نارية" في السعودية

في انتظار الإعلان الرسمي من نادي مانشستر يونايتد..

يستعد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة؛ وذلك ضمن خطته للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

مانشستر يونايتد لا يشارك في أي بطولة أوروبية؛ إلى جانب خروجه المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية؛ ما يمنحه أوقات راحة كبيرة قبل بداية العام الجديد 2026، قرر أن يستغلها للاستعداد للنصف الثاني من الموسم.

    "وديات نارية" لمانشستر يونايتد في السعودية

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زيارة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، إلى المملكة العربية السعودية؛ سيتخللها بعض المباريات القوية، ضد أندية دوري روشن للمحترفين.

    الصحيفة كشفت عن أن مانشستر يونايتد سيواجه أندية مثل النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي لعب في صفوف العملاق الإنجليزي، خلال فترتين سابقتين.

    وأشارت إلى أن العملاق الإنجليزي قد يواجه النادي الأهلي أيضًا؛ الذي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لأول مرة في تاريخه.

    وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد، سيعلن بشكلٍ رسمي عن المباريات الودية التي سيخوضها في السعودية، خلال الأيام القليلة القادمة.

    مسيرة كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، لعب في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في فترتين سابقتين.

    الفترة الأولى التي لعب فيها رونالدو بقميص مانشستر يونايتد، كانت من 2003 إلى 2009؛ حيث انتقل بعدها إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

    أما الفترة الثانية للأسطورة البرتغالية مع النادي الإنجليزي، والتي لم تكن جيدة على الإطلاق؛ فكانت في الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022، حيث رحل بعدها إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وخلال الفترتين.. سجل كريستيانو رونالدو 145 هدفًا وصنع 72 آخرين، في 346 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مع تتويجه بـ9 ألقاب رسمية، أبرزها الدوري الإنجليزي "3 مرات" ودوري أبطال أوروبا "مرة".

    توقف دوري روشن السعودي أثناء بطولة كأس العرب

    المثير في الأمر أن مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ ستتوقف خلال بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر القادم.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".