أحمد فرهود

"مَن يفهم كرة سيختار ديربي جدة" .. نجم الأهلي يقلل مِن مواجهة الهلال والنصر وإعلامي اتحادي يحرجه!

ماذا قال نجم النادي الأهلي.. وكيف تم الرد عليه؟!

أبدى النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رأيه بشأن الديربي الأقوى في المملكة العربية السعودية.

وتشهد الملاعب السعودية العديد من الديربيات القوية؛ أبرزها على الإطلاق ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر، وذلك الذي يجمع بين عملاقي جدة الاتحاد والأهلي.

  • علي مجرشي يقول كلمته.. ديربي الاتحاد والأهلي الأقوى في السعودية

    وفي هذا السياق.. اعتبر النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن المواجهة التي تجمع ناديه بعملاق جدة الآخر الاتحاد؛ هي أقوى ديربي في المملكة العربية السعودية.

    مجرشي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"؛ عن ذلك: "من يفهم كرة.. يعرف أن أقوى ديربي في المملكة، هو الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد".

    وقلل ظهير أيمن الأهلي من غضب جماهير عملاقي الرياض الهلال والنصر عليه، بسبب وصفه ديربي جدة بـ"الأقوى"؛ معتبرًا أن هذه هي الحقيقة.

    وكشف مجرشي على أن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، دائمًا ما يكون متكافئًا بنسبة 50 لـ50%؛ حيث لا يُمكن أن يتوقع أي شخص نتيجة المواجهة، عكس الديربيات الأخرى.

  • رد إعلامي اتحادي على تصريحات علي مجرشي عن الديربي الأقوى!

    ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد، على تصريحات النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    النجار خالف رأي مجرشي، بخصوص أن مواجهة الاتحاد والأهلي هي الديربي الأقوى في السعودية؛ وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء.

    واعتبر النجار أن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، هو الأقوى جماهيريًا فقط؛ وليس من الناحية الفنية، فوق أرضية الملعب.

    وكتب الإعلامي الرياضي؛ عن ذلك: "مواجهة الاتحاد والأهلي هي ديربي في المدرج فقط.. أما مباراة الهلال والنصر هي ديربي في الملعب" .

    وبالتالي.. اعترف هتان النجار أن ديربي الهلال والنصر، يتفوق فنيًا وبشكلٍ واضح؛ على نظيره الجدّاوي، الذي يجمع بين العميد الاتحادي وقلعة الكؤوس.

    أرقام علي مجرشي مع النادي الأهلي

    علي مجرشي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2022؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب مجرشي 113 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها هدفين، وصانعًا 6 آخرين.

    وكان مجرشي شريكًا في هبوط الفريق الأهلاوي التاريخي، صيف عام 2022، إلى مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

    لكن بعد عامٍ واحد فقط؛ عاد الظهير الأيمن الدولي مع الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا في صيف 2023.

    وبعد العودة بين الكبار مجددًا.. توّج مجرشي مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان الرياضي العريق.

    ومع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حصل علي مجرشي على لقب كأس السوبر السعودي، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.