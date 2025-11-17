أخبار الاتحاد اليوم | مستقبل مدافع العميد مُهدد بسبب صفقة جديدة .. ورسالة مدرب صربيا لرايكوفيتش بعد حملة الهجوم عليه

"أمتلك عروضًا أوروبية" .. كريم بنزيما يثير الجدل في مستقبله مع الاتحاد ويحدد موعد اعتزاله

تحدث كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع عملاق جدة، بشكلٍ رسمي.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد، يرتبط بعقدٍ مع عملاق جدة حتى 30 يونيو 2026؛ الأمر الذي يعطيه الحق في التفاوض مع أي فريقٍ آخر، بدءًا من يناير القادم.

أبدى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رأيه في مستوى مواطنه كيليان مبابي، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

بنزيما مثّل ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2023، قبل الانتقال إلى نادي الاتحاد؛ بينما يلعب مبابي في صفوف العملاق الإسباني، منذ صيف 2024.

وعانى مبابي من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الماضي 2024-2025، رغم تتوّيجه هدافًا للدوري الإسباني وبجائزة "الحذاء الذهبي"؛ قبل أن يتألق بشكلٍ أكبر، مع بداية العام الرياضي الحالي.