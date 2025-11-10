Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | سيرجيو كونسيساو يطلب تجديد عقود 6 نجوم .. و"معلومة مثيرة للجدل" حال الاستغناء عن كريم بنزيما!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق العاشر من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • تحذير خطير.. الاتحاد سينافس لتفادي "الهبوط" حال رحيل كريم بنزيما

    حذر الإعلامي الرياضي عادل بابكير، من استغناء نادي الاتحاد عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    بنزيما يتعرض لانتقاداتٍ عنيفة للغاية؛ بسبب مستواه الفني المتراجع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وسط مطالبات بالاستغناء عنه.

    وتحت عنوان "معلومة".. كتب بابكير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ محذرًا من الاستغناء عن النجم الفرنسي: "مشروع الاتحاد قائم على بنزيما".

    وكشف الإعلامي الرياضي عن أن رحيل بنزيما من نادي الاتحاد، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، أو عند نهاية عقده في الصيف القادم؛ سيعني الآتي:

    * أولًا: انتهاء مشروع الاتحاد.

    * ثانيًا: خسارة وسيلة ضغط مهمة لزيادة الدعم.

    * ثالثًا: صراع الاتحاد من أجل البقاء وعدم الهبوط.

    وشدد بابكير على أن هذه معلومة وليست استنتاجات؛ لأن هُناك أمور تحدث، أكبر من فهم المشجع العادي.

    سيرجيو كونسيساو يطلب تجديد عقود "سداسي" الاتحاد

    بعد تحذيرات الإعلامي الرياضي عادل بابكير؛ فجّر موقع "365Scores" مفاجأة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، بخصوص النجم الفرنسي كريم بنزيما وعدد من لاعبي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    الموقع أعلن استهداف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ تجديد عقود كل من "بنزيما، نجولو كانتي، دانيلو بيريرا، فابينيو تافاريس، عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود".

    وأوضح الموقع أن الاتحاد سيقوم بتعديل عقود هؤلاء اللاعبين، حال التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ بما يتناسب مع الأداء الفني، والانضباط السلوكي.

    حقيقة خلاف كونسيساو مع نجوم الاتحاد.. وورطة محمد الشيخ

    ما قاله بعد الديربي أثار الجدل .. حقيقة الخلاف بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد وكواليس أزمة "التيفو"!

    فتح سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ديربي الأهلي، باب الجدل حول وضع العميد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خاصة وأن حامل اللقب بات بعيدًا في سباق المنافسة على دوري روشن، هذا الموسم، وفق مؤشر نتائجه في أولى ثماني جولات.

    كونسيساو تولى قيادة الاتحاد، بعد إقالة لوران بلان، ورغم العودة للانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومواصلة المضي قدمًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن نتائج العميد في دوري روشن، غير مبشرة بأن الفريق سينافس على اللقب، الذي توج به في موسم 2024-2025.

    وكان آخر هذه النتائج، هو خسارة الاتحاد أمام ضيفه الأهلي، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.

    "النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!

    أثار الناقد الرياضي محمد الشيخ، جدلًا كبيرًا، بسبب تصريحه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومدى استفادته من القرارات التحكيمية "الخاطئة"، خلال مباريات دوري روشن السعودي.

    النصر لا يزال محافظًا على صدارة الدوري، بعد مرور ثماني جولات من موسم 2024-2025، حيث حققت كتيبة جورج جيسوس العلامة الكاملة، بالوصول إلى 24 نقطة، لتحقق أفضل انطلاقة للنصر في تاريخه بدوري المحترفين.

    ورغم ذلك، إلا أن بعض القرارات التحكيمية "الجدلية"، وضعت النصر في مرمى الانتقادات، خاصة في آخر جولتين من المسابقة، أمام الفيحاء ونيوم.

    آخرها "نجم مطلوب لنادٍ جماهيري" .. متحدث الأهلي السابق يوجه تحذيرًا للإدارة بعد العودة أمام الاتحاد!

    وجه فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذير إلى منسوبي الراقي، بعدم الانشغال بالأمور الخارجية التي قد تبعد الفريق الأول لكرة القدم، خارج الملعب، بعد نجاحه في حصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

    ونجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في قيادة الفريق الجدّاوي لحصد ثنائية النخبة الآسيوية والسوبر في هونج كونج، خلال "ثلاثة" أشهر، فيما عانى الراقي من تذبذب النتائج، منذ بداية موسم 2025-2026.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

