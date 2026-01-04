أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | بيرجفاين يخرج عن صمته تجاه أنباء مشاكل كونسيساو .. ونجم العميد "خطط للرحيل منذ صيف 2025"!
أحداث مواجهة الاتحاد والتعاون
الاتحاد ضد التعاون | القدر رحمك يا كريم بنزيما .. وثنائي سكري القصيم يُحرج رينارد بسبب نجم الهلال!
حقق نادي الاتحاد انتصارًا صعبًا على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في الجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
تلك النتيجة لا تكشف عن واقع المباراة، التي شهدت تفوق كبير من جانب نجوم العميد، ولكن التعاون باغت النمور وسجل هدفًا ولكن لم يتم احتسابه بداعي ارتكاب خطأ.
عين على الحكم | تقنية الفيديو تُلغي هدف التعاون أمام الاتحاد .. حدثت لبرشلونة أمام إنتر ولم يتم احتسابها!
شهدت مباراة الاتحاد أمام التعاون لعبة مثيرة للجدل، بعدما رفض حكم المباراة محمد السماعيل احتساب هدفًا لسكري القصيم، كان من الممكن أن يتسبب في فقدان العميد لنقطتين كانا في المتناول!
"هناك صرامة ومبالغ فيه" .. مدرب التعاون يُهاجم حكم لقاء الاتحاد، وكونسيساو يكشف سر غضبه!
علق المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا المدير الفني لنادي التعاون، على إلغاء حكم المباراة لهدف تعادل فريقه أمام الاتحاد، فيما كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للعميد سبب غضبه في المباراة.
فيديو | دفع كونسيساو غاضبًا .. أحمد شراحيلي يُعلق على لقطته المثيرة للجدل خلال لقاء الاتحاد والتعاون!
أثار النجم أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد الكثير من الجدل، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد التعاون، بالجولة الـ13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولكن في نفس الوقت، خرج المدافع بعد المباراة بتصريحات للإعلاميين، ليُعلق على ما بدر منه وأثار الكثير من الاستياء.
مكافأة كونسيساو .. وعودة عوار
كونسيساو يكافئ لاعبي الاتحاد
قرر البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، مكافأة لاعبي فريقه عقب الفوز بالأمس أمام التعاون (1-0)، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
هذه المكافأة تتمثل في الحصول على يومين من الراحة السلبية، على أن يعودوا بعدها للاستعداد لمواجهة الخلود، المقرر لها التاسع من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
جاهزية حسام عوار
أكدت صحيفة "الرياضية" إنهاء الجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد، لبرنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر منتخب بلاده قبل كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وأصبح الجزائري مستعدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، تمهيدًا للعودة للمباريات الرسمية بداية من مواجهة الخلود المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
استهداف نجم الهلال .. وحديث بنزيما عن مستقبله
مستغلًا علاقة وكيله بثلاثي الفريق .. الاتحاد يبدأ التفاوض مع روبن نيفيش لضمه من الهلال!
أشعل نادي الاتحاد الميركاتو الشتوي، ودخل في مفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ودخل نيفيش في الفترة الحرة بعقده مع الهلال، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الزعيم، حيث ينتهي العقد في صيف 2026.
منظومة متكاملة واستفادة أخرى من فابينيو .. روبن نيفيش وثورة تكتيكية منتظرة مع الاتحاد!
فتح الاتحاد باب المفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل التعاقد معه، مستغلًا دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، من أجل الانتقال له في نهاية الموسم، ولكن كيف سيكون شكل الاتحاد إذا تمت هذه الصفقة؟
وفي عالم كرة القدم يُعد خط الوسط هو حجر الأساس في أي تشكيل، وفي حالة انضمام نيفيش إلى الاتحاد، سيشكل ثلاثية قويًا للغاية رفقة البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي.
هذا الثلاثي، رغم تشابه مراكزهم ظاهريًا، إلا أن اختلاف خصائصهم الفنية والتكتيكية يفتح الباب أمام توليفة نادرة قادرة على السيطرة الكاملة على وسط الملعب، سواء في الاستحواذ أو في التحولات الدفاعية والهجومية.
"أنا هنا الآن" .. تلميح من كريم بنزيما حول موقفه من التجديد، ونجم الاتحاد السابق يتحدى الجميع بشأن مصيره!
بعد أن نفى خلال الفترة الماضية تجديد عقده مع الاتحاد، خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم العميد بتلميح جديد بشأن مستقبله مع النمور.
ودخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع مع فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه الاتحاد خلال الوقت الحالي.
بيرجفاين يعلق على أنباء خلافه مع كونسيساو
بعد فترة من الصمت، تحدث الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين عما تردد عن نشوب مشكلة بينه وبين المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، تسببت في استبعاده من عدد من المباريات في الفترة الأخيرة.
بعض التقارير كانت زعمت أن كونسيساو غير راضٍ عن مستوى الهولندي، مع توجيه انتقادات له من ناحية الوزن البدني، لكن بيرجفاين نفى كل ذلك.
وقال ستيفن خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "بالنسبة لي فأنا لاعب محترف، لم يكن هناك مشاكل أبدًا بيني وبين المدرب، فقط الآن أنا تطورت على المستوى الفردي والفريق تحسن على المستوى الجماعي، وهذا هو الأهم".
نجم الاتحاد خطط للرحيل منذ صيف 2025
كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري الجديد بشأن مستقبل جناح الاتحاد عبدالرحمن العبود، مؤكدًا أن رحيله اقترب، وقد خطط له بالفعل منذ الصيف الماضي.
البكيري لم يصرح باسم العبود صراحةً، بل اكتفى ببعض الأوصاف الخاصة به كـ"المنفلت انضباطيًا"، على إثر دخوله في عدة مشكلات مع مختلف المدربين الذين مروا على الاتحاد، بجانب "ما عاد نشوف قص حاجب من النص"، وهو ما كان يميز وجه اللاعب.
وحمل تغريدة البكيري أوصاف قاسية، حيث كتب: "اللاعب المتمرد في النادي الغربي، المنفلت انضباطيًا منذ قدومه، والذي لم يساهم بشكل مباشر في أي منجز للفريق منذ انتقاله من الساحل الشرقي (في إشارة لنادي الاتفاق)، قد أعد عدته منذ الفترة الصيفية للانتقال لأحد أندية الوسطى، وقد أسر بذلك لعدد من أصدقائه، وبات خروجه من الباب الصغير قريبًا مع السلامة".
وعندما رد عليه أحد المشجعين الاتحاديين: "حمد الله معاد نشوف استايلات شعر"، رد عليه البكيري: "ولا قص الحاجب من النص".