أخبار الهلال اليوم | أسباب تفسد انتقال ليوناردو إلى فلامنجو .. ورد رسمي على ضم صلاح وعودة سعود عبدالحميد!

أكد المستشار القانوني أحمد الأمير، أن موقف عبد الله الحمدان، مهاجم النصر الجديد، يعد قانونيًا بشأن فسخ عقده مع الهلال من طرف واحد، كونها وقعت خارج الفترة المحمية في عقده.

وأوضح الأمير أن اللاعب وناديه الجديد، قاما بتعديل تاريخ بداية العقد، ليبدأ قبل نهاية فترة التسجيل الشتوية، حتى يتمكن النصر من تسجيله، وهذه جميعها إجراءات قانونية صحيحة، كما أن تسجيله في النظام الإلكتروني للرابطة، قانوني، ما يعني نظامية مشاركته في مباراة الاتحاد.

الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

في ليلة شهدت فوزًا نصراويًا مثيرًا، يبدو أن الاتحاد قرر أن تكون للمواجهة فصل جديد، بعد صافرة النهاية، باحتجاج رسمي ضد العالمي.

النصر حقق فوزًا على الاتحاد في الأول بارك، بهدفين نظيفين عن طريق ساديو ماني "من ركلة جزاء"، وأنجيلو جابرييل، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا، وتفوقًا من قِبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في إدارة المباراة أمام مواطنه سيرجيو كونسيساو، في غياب قائد الأصفر، كريستيانو رونالدو.

في ليلة ولاء نجم النصر: تهمة الهلال تطارد جورج جيسوس مجددًا.. والقدر يعاقب الاتحاد بـ"أعنف طريقة"

في ليلة غاب فيها "الدون" كريستيانو رونالدو، وحضر خلالها فريق النصر الأول لكرة القدم؛ برهن فرسان نجد أن الرهان على المجموعة، هو السر الحقيقي للنجاح.

ثنائية النصر في الشباك الاتحادية؛ جاءت عن طريق كل من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 84، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 90+6.