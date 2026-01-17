أخبار الهلال اليوم | "هوساوي وريان" هدية الوليد بن طلال .. 40 مليون لمهاجم "مواليد" وسخرية رئيس سابق بسبب جيسوس!

أعلن نادي الهلال عن إبرام صفقتين جديدتين، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع الثنائي مراد هوساوي وريان الدوسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف الهلال عن مساهمة الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بدعم صفقتي هوساوي وريان، القادمين من صفوف الخليج، بعقد لمدة 5 مواسم مُقبلة، حتى 2031.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد كشفت عن الاتفاق بين الهلال والخليج، لحسم الصفقتين، مع الالتزام بسداد نسبة الـ40% لنادي أحد، وفق العقد مع الخليج، حال رحيل مراد هوساوي لأي نادٍ آخر.

ووفق الاتفاق، إن انتقال هوساوي إلى الهلال، سيتم مقابل 30 مليون ريال، تذهبب لخزينة الخليج، فيما ينتقل الحارس الشاب ريان الدوسري، مقابل 18 مليون ريال، مع منح ناد أحد، مبلغ 12 مليون ريال، كنسبة بيع عقد هوساوي.