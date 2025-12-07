Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | قرار مفاجئ بشأن قيد الأجانب في يناير، ونجم مصر: أنا أفضل من سالم الدوسري

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 7 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يصل العين

    وصلت بعثة الهلال إلى إمارة العين الإماراتية اليوم الأحد على متن طائرة النادي الخاصة، وقد نشر حساب النادي على منصة إكس مقطع فيديو يُوثق الرحلة من البداية للنهاية.

    الجهاز الفني للفريق بقيادة سيموني إنزاجي كان قد قرر إقامة معسكر إعدادي قصير في العين استغلالًا لفترة توقف النشاط المحلي في السعودية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

    ويستمر المعسكر الهلالي حتى الـ13 من ديسمبر الجاري حيث سيُختتم بمواجهة المحرق البحريني، وسيعود الفريق للرياض لاستكمال تدريباته استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي يوم 19 من نفس الشهر.

  • تصريحات نجم هجوم الهلال عن مواجهة السعودية والمغرب

    ظهر نجم هجوم الهلال، عبد الله الحمدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب السعودية أمام المغرب في ختام دور المجموعات من كأس العرب فيفا 2025 المقامة حاليًا في قطر.

    واختار الجهاز الفني للمنتخب الحمدان للتواجد في المؤتمر الصحفي، وقد أكد اللاعب على رغبته وزملائه في تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة، مضيفًا "استعدينا جيدًا لتلك المواجهة الصعبة أمام المغرب، نريد الفوز وصدارة المجموعة".

    أضاف "منافسنا صعب وقوي وأقوى من منتخبي عُمان وجزر القمر، أول مباراتين لنا كانتا سهلتين دفاعيًا ولكننا ارتكبنا عدة أخطاء بسيطة بهما، الأهم أننا تأهلنا وهدفنا الآن الخروج من المباراة الثالثة بشباك نظيفة وصدارة".

    وأشاد الحمدان بالتعديل الجديد من فيفا بشأن اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أنه يصب لصالح اللعبة وواصفًا إياه بالإيجابي، وأضاف "سيجعل نسق المباراة سريعًا وسيقلل من توقفها. شاهدنا نتائجه الإيجابية واللاعب دومًا ما يريد اللعب بنسق سريع متواصل".

    وأخيرًا وصف مهاجم الهلال مجموعة السعودية في كأس العالم 2026 بالصعبة، مضيفًا "تركيزنا حاليًا منصب على كأس العرب، لكن الجميع شاهد قرعة المونديال. مجموعة السعودية من أصعب المجموعات، لكن تبقى مواجهة المنتخبات القوية أمر رائع في كرة القدم. مازال أمامنا 7 أشهر للتحضير والاستعداد وهدفنا حاليًا واضح تمامًا وهو كأس العرب".

  • قرار جديد مفاجئ من الهلال بشأن قيد الأجانب في يناير

    تطور مفاجئ قد يعيد أزمة رينان لودي .. الهلال ينوي إبقاء نونيز والتضحية بنجمه مع إعادة كانسيلو محليًا!

    يبدو أن قضية "بديل كانسيلو" في قائمة الهلال المحلية، لم تُحسم بعد، وكأن إدارة الزعيم تتجه نحو تغيير مفاجئ في الخطة، سيثير الكثير من الجدل إن وقع، خلال فترة الميركاتو الشتوي، حول الأجنبي الذي سيتم استبعاده محليًا، واقتصار مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • ميدو: أنا أفضل من سالم الدوسري

    تسبب أحمد حسام "ميدو"؛ لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي، في غضب الجماهير السعودية وغيرها، بإجابته حول الأفضل من اللاعبين العرب، خاصةً في الوسط الرياضي السعودية، على خلفية حديثه عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال والأخضر

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

