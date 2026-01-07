أخبار الهلال اليوم | الحمدان يُوقع للنصر وتحديد موعد إعلان الصفقة، وحقيقة غضب فليك من ضم كانسيلو!

على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
في دوري روشن السعودي، استطاع الهلال وبعد 12 جولة من التقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر السابق، النصر، بعدما هزم ضمك مساء أمس بهدفين نظيفين وسقوط جاره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الفوز الأخير رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة مقابل 31 للنصر، وقد حقق الفريق خلال تلك المسيرة 10 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أبدًا، وهو الوحيد الذي حافظ على سجله دون خسارة حتى الآن.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.