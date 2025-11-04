أخبار الهلال اليوم | مدرب الغرافة يُقارن بين الأهلي والزعيم، والجابر يُرشح نجم التعاون لدعم الدفاع

أبدى البرتغالي بيدرو مارتينيز، المدير الفني لفريق الغرافة القطري، إعجابه الكبير بإمكانات الهلال السعودي، واصفاً إياه بأحد أكثر الفرق تكاملاً وقوة في القارة الآسيوية، وذلك عقب خسارة فريقه أمامه بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "واجهنا أحد أفضل فرق آسيا، سبق أن لعبنا أمام الأهلي، لكن الهلال أكثر تكاملاً ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأوضح مدرب الغرافة أن فريقه حاول مجاراة الهلال رغم الفوارق الفنية والبدنية بين الفريقين، مضيفاً "لم يكن إيقاع الشوط الأول سريعاً، واستقبلنا هدفاً مبكراً، ثم حاولنا رفع الرتم، لكن الهلال استغل المساحات وسجل الثاني. رغم ذلك، أظهر لاعبونا ردة فعل جيدة وقدرات كبيرة".

وعن مقارنته بين الهلال والأهلي السعوديين، قال مارتينيز "الفريقان يمتلكان جودة عالية، لكن أسلوبهما مختلف. الأهلي يعتمد على اللعب المباشر، بينما يفضل الهلال الاستحواذ والسيطرة على الكرة. ربما يملك الأهلي هجوماً أقوى، لكن الهلال أكثر توازناً وتكاملاً".

وختم حديثه بالإشادة بمستوى البطولة قائلاً إن مواجهة فرق بهذا الحجم تمثل اختباراً حقيقياً لأي مدرب أو لاعب في القارة.