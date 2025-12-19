Simone Inzaghi Inter Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | الإصابة تُغيب نجم الزعيم .. إنزاجي يريد الصلح مع إنتر وقراره المفاجئ "يورط الإدارة"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 19 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    إصابة مالكوم وعودة اليامي .. وهدف رائع "في التدريبات"

    كشف نادي الهلال عن كواليس جديدة من قلب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم "الجمعة"، في إطار الاستعداد لعودة المنافسات، بعد فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025".

    ولم يشارك الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، في التدريبات؛ نظير تعرضه لنزلة معوية، فيما عاد الظهير الأيمن حمد اليامي، ليتواجد في الجزء الأول من المران الجماعي، بعد غياب بسبب الإصابة، قبل أن يكمل برنامج برنامجه التأهيلي.

    ونشر الحساب الرسمي بنادي الهلال، مقطع فيديو حول كواليس التدريبات، والتي كشفت عن هدف رائع سجله محمد القحطاني، علمًا بأن الجناح الشاب لم يسجل سوى 6 أهداف في 56 مباراة بقميص الزعيم.

    ويحلّ الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يعود إلى الرياض، ليضرب موعدًا مع الخليج، الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قرار إنزاجي المفاجئ يورط الإدارة .. والمدرب يريد الصلح مع الإنتر!

    ما يخشاه الجمهور يحدث الآن! .. قرار سيموني إنزاجي المفاجئ عن بديل ياسين بونو "يعرّي" تخبطات إدارة الهلال

    ربما نحن كعرب "عاطفيين" بطبعنا؛ فدائمًا عندما نجد لاعب يتألق أو نادٍ يملك إدارة مُتمكنة من عملها، نقوم بتشبيههم بالأجانب فورًا.

    ولنا في عملاق الرياض الهلال أكبر مثال؛ حيث كان الكثيرون يرددون في السنوات الماضية، أنه يُدار على الطريقة الأوروبية وليست العربية.

    نعم.. نحن وغيرنا لا نستطيع نكران ما فعلته إدارات الهلال المُتعاقبة؛ التي نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي والفني، لسنواتٍ طويلة للغاية.

    بعد أزمة نهائي الأبطال .. سيموني إنزاجي يستغل السوبر الإيطالي لـ"الصلح" مع الإنتر!

    ربما يكون سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أسعد الأشخاص بإقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي "موسم 2025-2026"، في الرياض.

  • مصير الهلال من دعم برنامج الاستقطاب

    بعد اقتراب شركات من الاستحواذ على الهلال والاتحاد .. الكشف عن موقف برنامج الاستقطاب من دعم الأندية بصفقات ضخمة!

    أشارت تقارير إعلامية منذ أيام، عن اقتراب الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي الهلال، من شراء الزعيم والاستحواذ عليه، من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلكه حاليًا.

    وأضافت التقارير أنه سيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، بالتحديد في نهاية شهر ديسمبر الجاري، على أن يبدأ في الاستحواذ بداية من عام 2026.

    وفي نفس السياق، أكدت التقارير على أن نادي الاتحاد أيضًا في طريقه للتخصيص، وأن هناك رئيس سابق له، يقترب من الاستحواذ عليه بشركته الكبرى في مدينة جدة.

    ولم يتم تحديد موعد الإعلان عن استحواذ الشركة الكبرى في جدة على نادي الاتحاد حتى الآن، ولكن الأمر في طريقه للتنفيذ.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    صراع أوروبي على نيفيش .. ورسالة غامضة جديدة من كانسيلو

    "حسم موقفه بكل صراحة" .. روبن نيفيش يحظى باهتمام إنجليزي وإيطالي بجانب مانشستر يونايتد!

    كشف الإعلامي بين جاكوبس عن آخر التطورات بشأن مستقبل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط نادي الهلال، والذي اقترب من الدخول في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

    ويدخل نيفيش صاحب الـ"28 عامًا" الفترة الحرة في شهر يناير المقبل، وسط أنباء عن مفاوضات من جانب الزعيم لإقناعه بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

    "هناك من يشوه سمعتي" .. جواو كانسيلو يثير الجدل برسالة غامضة، ومتابعون: يعيش نظرية المؤامرة!

    عاد البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإثارة الجدل حول رسالة "غامضة"، تعطي انطباعًا بأنه يعيش مؤامرة ما، في الوقت الحالي.

    وأصبح كانسيلو قريبًا من العودة إلى قائمة الهلال للدوري، في فترة التسجيل الثانية، فيما لا يزال الأمر محيرًا لدى الجماهير، من أجل معرفة هوية اللاعب الأجنبي الذي سيكون ضحية الاستبعاد من القائمة المحلية، بعد ضم الظهير البرتغالي.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    حقيقة عدم تصويت الركراكي لبونو .. وبراءة سالم الدوسري من تهمة أردنية

    بعد حملة جمهور الهلال ضده .. الكشف عن سبب عدم تصويت وليد الركراكي لياسين بونو في جائزة ذا بيست!

    هاجم جمهور نادي الهلال المدرب المغربي وليد الركراكي، بسبب عدم اختياره للنجم ياسين بونو حارس مرمى الزعيم، ضمن خياراته في جائزة ذا بيست، والتي حصل عليها النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.

    كأس العرب 2025 - فيديو | دليل براءة سالم الدوسري .. اتهامات حارس الأردن "باطلة"

    بعد ساعات من اتهام يزيد أبو ليلى؛ حارس مرمى منتخب الأردن، لسالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، بالغرور والتعامل بطريقة غير لائقة مع النشامى، ظهر الدليل من قلب الملعب.

    أقوى تصريح من أصغر مشجع سعودي: لا أريد رؤية هذا الثلاثي في المنتخب بعد كأس العرب!

    مازالت ردود الفعل تظهر تباعًا على خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025، وقد جاء التصريح الأقوى من أحد أصغر مشجعي الأخضر ومن قلب قطر! فما الذي قاله؟

دوري أبطال آسيا النخبة
الشارقة crest
الشارقة
الشارقة
الهلال crest
الهلال
الهلال
0