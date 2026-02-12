أخبار الهلال اليوم | مصدر أموال بنزيما .. ضحية القائمة الآسيوية واجتماع الزعيم يعرض رينارد للهجوم!

كشف عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقيقة تدخل برنامج الاستقطاب، في صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، قادمًا من الاتحاد، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأوضح بترجي، عبر برنامج "في 90"، أن كامل العملية لم تكن ممولة من قِبل برنامج الاستقطاب، والذي لم يدعم هذه الصفقة أو يشارك حتى بجزء منها، وإنما تم تمويل الصفقة من قِبل موارد النادي.

وجاءت كلمات بترجي، تأكيدًا لما نشره الموقع الرسمي بنادي الهلال، مطلع فبراير الجاري، عن صفقة كريم بنزيما، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، هو تكفل بكامل قيمة الصفقة، فضلًا عن تكفله بدعم النادي بـ6 تعاقدات قبل بنزيما، الذي انضم إلى قلعة الزعيم، لمدة موسم ونصف.

المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال

تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.

اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.

الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.

"هم وانزاح".. رسالة ساخرة من الاتحاد ورامون بلانيس يرد على انضمامه إلى كريم بنزيما في الهلال

يبدو أن نادي الاتحاد أشعل معركته ضد نجمه السابق الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بعد فوزه الكاسح على الغرافة القطري، مساء يوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (7-0) على الغرافة، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.