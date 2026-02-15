Goal.com
مباشر
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | طلب إطلاق اسم رونالدو على ملعب النادي .. أسباب غير معلنة لإضرابه واتهام جيسوس بالإساءة للعالمي!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الموافق الـ15 من فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الموافق 15 من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • ملعب باسم كريستيانو رونالدو

    وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، بصفته عضو الجمعية العمومية بنادي النصر، مطلبًا إلى جامعة الملك سعود ووزارة الرياضة، بأن يتم تحويل مسمى ملعب دار النصر إلى ملعب "كريستيانو رونالدو".

    وأضاف الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، أنه يجب إطلاق اسم "جيسوس" على قاعة المؤتمرات، بداعي كونها المكان الذي نطق فيه المدير الفني جورج جيسوس، بالحقيقة التي صنعت ضجة كبرى.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اتهام إلى جيسوس بالإساءة للنصر

    قال الإعلامي أحمد الفهيد، إن التصريحات التي أدلى بها البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، عقب مباراة الفتح، كانت بمثابة "إساءة" إلى العالمي وتقليل منه، رغم ذكره الحقيقة التي تقرها الأرقام وتثبتها الوقائع والسجلات، مضيفًا أنه من غير اللائق أن تصدر هذه التوضيحات من قِبل مدرب الفريق، وعلى طاولة مؤتمر صحفي ترصده وسائل الإعلام كافة.

    واستشهد الفهيد بتصريحات جيسوس التي خرجت عبر الناقل الرسمي، حيث قال البرتغالي "نحن الآن في صلب المنافسة على اللقب، وأصبحنا على بعد نقطة واحدة من المتصدر، وهذا أمر لم يعتده النصر، في السنوات الأخيرة، كان النصر ينهي الموسم بفارق 14 أو 16 نقطة عن الأول، هذا العام لا نريد أن يحدث ذلك، لا أعلم ماذا سيحدث في النهاية، لكننا واثقون بأننا قادرون على المنافسة على المراكز الأولى حتى آخر لحظة. لقد تم التعاقد معي من أجل تقليص الفجوة التي كانت موجودة بين الهلال والنصر، سواءً في عدد الألقاب أو عدد النقاط، وهذا ما نعمل عليه الآن".

  • تسريب ساخر من الفراج وخدعة سن رونالدو

    خدعوك فقالوا "خانه العمر وأقدامه لم تعد تحمله" .. لقطة ريال مدريد دليل أن كريستيانو رونالدو لم يعد "عجوزًا" بعد!

    منذ الأمس والبعض "يسخر" من سقوط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، أثناء احتفاليته بمواجهة الفتح، تحت شعار "لقد وصل لأرذل العمر فليعتزل ويرحم جسده"!

    في المقابل، يقف جمهور صاروخ ماديرا ما بين مدافع عنه، وبين متأثر بعدما بلغ عامه الـ41 قبل أيام قليلة، تحديدًا في الخامس مع فبراير الجاري، ما يعني اقتراب لحظة الوداع أكثر.

    وبين هذا وذاك، جمهور النصر يحتفل بعودة "قائد ثورته" من جديد للمباريات، بعد فترة غياب، أثارت الشكوك حول رحيل محتمل بنهاية الموسم الجاري رغم أن عقده ممتد حتى عام 2027.

    "الحق قبل الحذف" .. وليد الفراج يخرج بـ"تسريب ساخر" من رد فعله بعد هدف كريستيانو رونالدو في لقاء النصر والفتح

    لأن الكثير من جمهور النصر يراه "المناهض الأول" لناديهم، سُئل الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن رد فعله بعد الهدف الذي سجله القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك الفتح بالأمس، فرد بطريقته المعتادة "الساخرة".

    عين على الحكم | رفض منح "قبلة الحياة" للفتح .. وذراع مروان يفجر غضب جورج جيسوس!

    صدام كروي لم يخلُ من اللقطات المثيرة للجدل، من قِبل الحكم أحمد الرميخاني، الذي أدار مباراة الفتح والنصر، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وفي ليلة عودة "الدون" كريستيانو رونالدو، مشاركة وتهديفًا، حقق النصر فوزًا على الفتح، بثنائية نظيفة، ليواصل تضييق الخناق على الهلال في صراع الصدارة.

    كريستيانو رونالدو يعود بقوة! قائد فريق النصر يسجل هدفاً في أول مباراة له مع الفريق السعودي بعد إنهاء احتجاجه على انتقاله

    عاد كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية لنادي النصر وسجل هدفًا في مرمى الفاتح بعد أن غاب عن مباراتين وسط خلاف حول الشؤون المالية ودعم الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين. وكان قائد النادي قد أضرب عن اللعب بعد أن تعاقد منافسه على اللقب، نادي الهلال، مع زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة، في حين كان فريقه مقيدًا في تحركاته خلال سوق الانتقالات.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أسباب غير معلنة وراء إضراب كريستيانو

    قادم يا نجم الأهلي: "الإضراب" أعاد بريق رونالدو أمام الفتح .. وربما يجب البحث عن نادٍ آخر يا العقيدي!

    ترك الملعب من أجل تسجيل موقف، ثم عاد ليسجل انتصارًا جديدًا لفريقه، ذلك هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قاد النصر لفوز مثير من أنياب الفتح، بنتيجة (2-0)، على ملعب ميدان تمويل الأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    ووقع رونالدو على هدف النصر في الدقيقة 18، بصناعة من ساديو ماني، ثم أضاف أيمن يحيى الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليقودا كتيبة جورج جيسوس، لاقتناص النقاط الثلاث.

    ولا يزال النصر يواصل الضغط على الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، ليبقى في الوصافة، بفارق نقطة عن جاره بالرياض، فيما يأتي الأهلي ثالثًا بـ50 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة، في المركز العاشر.

    فيديو | "هناك 3 أمور تافهة" .. بتال القوس : أعرف السبب "غير المُعلن" وراء إضراب رونالدو مع النصر ولكن!

    قال الإعلامي بتال القوس، إن هناك بعض التفاصيل الخاصة بأزمة كريستيانو رونالدو وإضرابه عن المباريات مع النصر، لم يتم الكشف عنها إلى وسائل الإعلام.

    الأسباب المعروفة للجميع، تتمثل في اعتراضه على سياسة النادي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، مقارنة بالهلال الذي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم كريم بنزيما، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى.

    رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2، ويبدو أنه سيعود أخيرًا لصفوف الفريق، اليوم، السبت، بمواجهة الفتح في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد والفتح، في الجولتين 21 و22.

    أيضًا.. فاز النصر في 6 مباريات من أصل 6 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
أركاداج crest
أركاداج
أركاداج
0