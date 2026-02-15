أخبار النصر اليوم | طلب إطلاق اسم رونالدو على ملعب النادي .. أسباب غير معلنة لإضرابه واتهام جيسوس بالإساءة للعالمي!

خدعوك فقالوا "خانه العمر وأقدامه لم تعد تحمله" .. لقطة ريال مدريد دليل أن كريستيانو رونالدو لم يعد "عجوزًا" بعد!

منذ الأمس والبعض "يسخر" من سقوط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، أثناء احتفاليته بمواجهة الفتح، تحت شعار "لقد وصل لأرذل العمر فليعتزل ويرحم جسده"!

في المقابل، يقف جمهور صاروخ ماديرا ما بين مدافع عنه، وبين متأثر بعدما بلغ عامه الـ41 قبل أيام قليلة، تحديدًا في الخامس مع فبراير الجاري، ما يعني اقتراب لحظة الوداع أكثر.

وبين هذا وذاك، جمهور النصر يحتفل بعودة "قائد ثورته" من جديد للمباريات، بعد فترة غياب، أثارت الشكوك حول رحيل محتمل بنهاية الموسم الجاري رغم أن عقده ممتد حتى عام 2027.

"الحق قبل الحذف" .. وليد الفراج يخرج بـ"تسريب ساخر" من رد فعله بعد هدف كريستيانو رونالدو في لقاء النصر والفتح

لأن الكثير من جمهور النصر يراه "المناهض الأول" لناديهم، سُئل الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن رد فعله بعد الهدف الذي سجله القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك الفتح بالأمس، فرد بطريقته المعتادة "الساخرة".

عين على الحكم | رفض منح "قبلة الحياة" للفتح .. وذراع مروان يفجر غضب جورج جيسوس!

صدام كروي لم يخلُ من اللقطات المثيرة للجدل، من قِبل الحكم أحمد الرميخاني، الذي أدار مباراة الفتح والنصر، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفي ليلة عودة "الدون" كريستيانو رونالدو، مشاركة وتهديفًا، حقق النصر فوزًا على الفتح، بثنائية نظيفة، ليواصل تضييق الخناق على الهلال في صراع الصدارة.

كريستيانو رونالدو يعود بقوة! قائد فريق النصر يسجل هدفاً في أول مباراة له مع الفريق السعودي بعد إنهاء احتجاجه على انتقاله

عاد كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية لنادي النصر وسجل هدفًا في مرمى الفاتح بعد أن غاب عن مباراتين وسط خلاف حول الشؤون المالية ودعم الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين. وكان قائد النادي قد أضرب عن اللعب بعد أن تعاقد منافسه على اللقب، نادي الهلال، مع زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة، في حين كان فريقه مقيدًا في تحركاته خلال سوق الانتقالات.