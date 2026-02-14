Goal.com
محمود خالد

قادم يا نجم الأهلي: "الإضراب" أعاد بريق رونالدو أمام الفتح .. وربما يجب البحث عن نادٍ آخر يا العقيدي!

رونالدو سجل خارج وداخل الملعب..

ترك الملعب من أجل تسجيل موقف، ثم عاد ليسجل انتصارًا جديدًا لفريقه، ذلك هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قاد النصر لفوز مثير من أنياب الفتح، بنتيجة (2-0)، على ملعب ميدان تمويل الأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع رونالدو على هدف النصر في الدقيقة 18، بصناعة من ساديو ماني، ثم أضاف أيمن يحيى الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليقودا كتيبة جورج جيسوس، لاقتناص النقاط الثلاث.

ولا يزال النصر يواصل الضغط على الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، ليبقى في الوصافة، بفارق نقطة عن جاره بالرياض، فيما يأتي الأهلي ثالثًا بـ50 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو، والنصر بشكل عام، خلال مواجهة الفتح..

    الإجازة أفادت رونالدو كثيرًا

    من المتعارف عليه بأن كريستيانو رونالدو لا يمارس الأدوار الدفاعية كثيرًا، إلا أن ذلك لم يمنع "الدون" من التراجع ليلعب دور المهاجم المحطة، الذي يساهم في إتاحة المساحات لزملائه.

    ليس ذلك فحسب، بل شاهدنا رونالدو يتراجع إلى منطقة النصر الدفاعية من أجل التعامل مع الكرات الثابتة، التي هي سلاح الفتح الأخطر خلال المواجهة.

    أضف إلى ذلك، أن ما يميز النصر حاليًا، قاعدة هامة، وهي أن رونالدو يشارك، ولا ينتظر وصول جميع الكرات إليه، وها هو يتراجع من أجل استخلاص الكرات، بل ويتواجد داخل المنطقة، دون ضرورة أن تصل الكرة إليه، بل يمكن الإنهاء من قِبل كومان أو جواو فيليكس أو ماني.

    رونالدو أظهر نشاطًا يتحدى العمر، كما هو متعارف عليه، وكأن الإجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية، قد ساهمت في تجديد نشاطه، واستعادة حيويته داخل أرض الميدان.

    قادم يا نجم الأهلي

    وما بين ضغط لاعبي الفتح، الذين كانوا أفضل نسبيًا في الشوط الثاني، ورغم التعامل مع الهجوم النصراوي بتكتل دفاعي كبير، بين تواجد 5 و6 لاعبين في الخط الخلفي، إلا أن رونالدو نجح في كسر الحصار الدفاعي.

    من يشاهد هدف النصر، يرى ذكاءً من قِبل رونالدو في التمركز بوضع جيد، أمكنه من ترجمة عرضية ساديو ماني، لتسديد الكرة بين 6 لاعبين، لتستقر في شباك الحارس باتشيكو.

    ولعلّ أبرز ما يميز هدف رونالدو، أنه الهدف رقم "18" في دوري روشن، هذا الموسم، والذي جاء في الدقيقة الثامنة عشر، وكأن كريستيانو أراد أن يضع بصمته بتلك الطريقة المميزة، ليوجه رسالة إلى إيفان توني، مهاجم الأهلي، وصاحب الـ20 هدفًا، بأن الدون قادم من أجل استعادة عرشه في قائمة الهدافين.

    ربما عليك البحث عن نادٍ آخر يا العقيدي

    قبل لقاء الفتح، عقد المدرب جورج جيسوس، اجتماعًا مع الحارس نواف العقيدي، وأخبره بأنه سيستعين به في الوقت الذي يراه مناسبًا، في ظل اعتماده على البرازيلي بينتو كريبسكي.

    في مباراة الفتح، قدم بينتو برهانًا على أحقيته في حراسة مرمى النصر، بشكل أساسي، بعدما قدم أكثر من تصدٍّ رائع، واجه به سلاح الكرات الثابتة، ومتابعات لاعبي النموذجي، ولعل أبرزها كان في الدقيقتين 34 و38.

    أبرز ما امتاز به الحارس بينتو أمام الفتح، هو تمركزه الجيد، الأمر الذي مكنه من التعامل مع عدة تسديدات بالإمساك بالكرة بدلًا من مجرد إبعادها.

    وفي حالة استمرار بينتو على هذا النحو، فربما بات لزامًا على نواف العقيدي أن يبحث عن نادٍ آخر، إذا ما أراد أن ينال فرصة أساسية تنقذ حظوظه في المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.

  • كلمة أخيرة..

    الحديث عن اسلوب جورج جيسوس مع النصر، قتل بحثًا، بين تشكيل جبهة هجومية تعتمد على الجبهة اليسرى، من التنوع في التحركات على العمق وفي الأطراف، مع استمرار تحسين المنظومة الدفاعية في التعامل مع "الكرة الثانية"، واللعب واحد ضد واحد، والتراجع سريعًا من أجل قطع الكرات، فضلًا عن أدوار الأظهرة في صنع الخطورة الهجومية من خلال الكرات العرضية.

    جيسوس قرر أن يدفع بإينيجو مارتينيز كظهير أيسر، قبل الدفع بأيمن يحيى في الشوط الثاني، بدلًا من سلطان الغنام، مع تراجع ساديو ماني، من أجل إيقاف خطورة مراد باتنا، الذي يعد أخطر لاعبي الفتح، فضلًا عن تعطيل تحركات فارجاس وسفيان بن دبكة.

    وبالعودة إلى رونالدو، فرغم أنه لمس الكرة 29 مرة فقط طوال المباراة، إلا أنه أبى أن يكتفي بموضع المهاجم، واعتمد على الانطلاقات السريعة من الخلف إلى الأمام، ما جعله أحد أبرز نجوم المواجهة، مع الحارس بينتو.

    رونالدو عاد، وانطلقت من جديد عجلة التهديف وحلم الوصول إلى الهدف الألف، بعد تسجيل هدفه رقم 962 خلال مسيرته الكروية، ليؤكد كريستيانو بأنه سجل موقفه خارج الملعب، برفضه حرمان النصر من التعاقدات، وعاد ليثبت بأن غيابه لم يؤثر على مستواه داخل الميدان.

