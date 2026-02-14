قادم يا نجم الأهلي: "الإضراب" أعاد بريق رونالدو أمام الفتح .. وربما يجب البحث عن نادٍ آخر يا العقيدي!

ترك الملعب من أجل تسجيل موقف، ثم عاد ليسجل انتصارًا جديدًا لفريقه، ذلك هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قاد النصر لفوز مثير من أنياب الفتح، بنتيجة (2-0)، على ملعب ميدان تمويل الأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع رونالدو على هدف النصر في الدقيقة 18، بصناعة من ساديو ماني، ثم أضاف أيمن يحيى الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليقودا كتيبة جورج جيسوس، لاقتناص النقاط الثلاث.

ولا يزال النصر يواصل الضغط على الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، ليبقى في الوصافة، بفارق نقطة عن جاره بالرياض، فيما يأتي الأهلي ثالثًا بـ50 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو، والنصر بشكل عام، خلال مواجهة الفتح..