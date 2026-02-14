Goal.com
مباشر
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "هناك 3 أمور تافهة" .. بتال القوس : أعرف السبب "غير المُعلن" وراء إضراب رونالدو مع النصر ولكن!

الإعلامي المعروف أبدى رأيه في أزمة النجم البرتغالي

قال الإعلامي بتال القوس، إن هناك بعض التفاصيل الخاصة بأزمة كريستيانو رونالدو وإضرابه عن المباريات مع النصر، لم يتم الكشف عنها إلى وسائل الإعلام.

الأسباب المعروفة للجميع، تتمثل في اعتراضه على سياسة النادي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، مقارنة بالهلال الذي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم كريم بنزيما، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى.

رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2، ويبدو أنه سيعود أخيرًا لصفوف الفريق، اليوم، السبت، بمواجهة الفتح في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

  • Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    رونالدو دخل في "إضراب" عن مباريات النصر؛ وذلك بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة إلى سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    ومؤخرًا.. ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن المحادثات مع رونالدو؛ أسفرت عن عديد الأمور المهمة، من بينها إعادة الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو كما يريد.

    وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "الرياضية" على خبر "أبولا" البرتغالية؛ بشأن إعادة صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي للنصر خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    • إعلان

  • ماذا قال بتال القوس؟

    وقال الإعلامي المعروف في تصريحات مع "بن قاسم":"لن أتحدث عن رأيي كمشجع، سأقول ما يمكنني الكشف عنه كصحفي، يجب التطرق إلى أدق التفاصيل قبل الحكم على الأمر".

    وأضاف:"من الممكن أن هناك سبب مقنع جدًا لرونالدو لهذا الإضراب، ولا يمكنه الحديث عن الأمر لوسائل الإعلام بشكل صريح".

    وتابع:"من الممكن أن تكون لحظة عصبية اتخذ فيها قرارًا لم يستطع الرجوع فيه، هناك 4 أسباب أحدهم معروف و3 منهم تبدو تافهة، هناك سبب آخر أعرفه بعيدًا عن ذلك ولكن لا أستطيع التحدث عنه لوسائل الإعلام".

  • مسيرة رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في 7 مباريات من أصل 7 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
النصر crest
النصر
النصر
0