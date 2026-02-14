عاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية للناسير في مباراة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت ضد الفتح، وقاد الفريق كقائد بعد أن غاب عن مباراتي النادي السابقتين في الدوري.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا قد غاب عن مباراتي الاتحاد والرياض في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشارت التقارير إلى أن غيابه كان مقاطعة متعمدة مرتبطة بعدم رضاه عن نشاط النادي في سوق الانتقالات. كان رونالدو محبطًا من عدم قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بتعزيز صفوف النصر بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الأخيرة، في حين واصل منافسه الهلال الاستثمار بكثافة، بما في ذلك صفقات تتعلق بشريكه القديم في الهجوم.

عُقدت محادثات هذا الأسبوع، ووفقًا للتقارير، تمت معالجة القضايا الرئيسية. ومن المفترض أن هذه القضايا شملت دفع الرواتب المتأخرة واستعادة سيطرة تشغيلية أكبر لمسؤولي النصر. بعد هذه التطورات، وافق المهاجم على العودة إلى الملاعب.

كما أصدرت الدوري السعودي للمحترفين بيانًا تناولت فيه الموقف، قائلة: "لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يقرر قرارات تتجاوز ناديه".