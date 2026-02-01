أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو أمام الرياض .. وبشرى سارة في شكوى الهلال ضد جيسوس!

أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لن يشارك في مباراة الرياض، المقررة غدًا، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

وأوضح العنزي، أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قرر إراحة رونالدو، وعدم مشاركته أمام الرياض، فيما سيكون القائد جاهزًا لمباراة القمة أمام الاتحاد، الجمعة، في كلاسيكو الجولة الحادية والعشرين.

في المقابل، قرر جيسوس استدعاء متوسط الميدان الجديد، حيدر عبد الكريم، لقائمة النصر أمام الرياض، فيما عاد عبد الإله العمري، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من عارض صحي.

ميسي يتفوق على رونالدو .. والسبب عمل خيري من جون تيري

بيع قميص قديم ليونيل ميسي بسعر أعلى من قميص كريستيانو رونالدو، حيث باع أسطورة تشيلسي جون تيري أكثر من 50 قطعة في مزاد أقيم مؤخرًا. يُعرف هذان اللاعبان بأنهما أعظم لاعبين في جيلهما، وقد فازا معًا بـ 13 جائزة الكرة الذهبية، حيث يتفوق ميسي على رونالدو بثماني جوائز. وبحسب ما ورد، باع تيري قطعًا من مختلف مراحل مسيرته المهنية مقابل ما يزيد قليلاً عن 695 ألف دولار، وستذهب نسبة من هذا المبلغ إلى مؤسسة جون تيري.