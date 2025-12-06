أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، عن انضمام رجل الأعمال سلمان بن فهد المالك، رئيس النادي الأسبق، للعضوية الذهبية، خلال المرحلة المُقبلة.

وأثار إعلان النصر عن ردود أفعال واسعة، وسط إشادة بحركة سلمان بن فهد المالك، فيما ظهرت المطالبات بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الشتوي، خاصة في مركز "المحور"، الذي يعد مطلبًا نصراويًا كبيرًا.

وكان سلمان المالك قد تولى رئاسة نادي النصر مؤقتًا، في عام 2018، بتكليف من الهيئة العامة للرياضة (الوزارة سابقًا) بعد حل مجلس إدارة النادي، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، حتى نهاية الموسم.

ويعد المالك أحد كبار الداعمين لنادي النصر، فضلًا عن كونه عضو شرف داعم للنادي، وتولى عدة مناصب، منها نائب الرئيس، في مجلس سعود السويلم، خلال موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج الأصفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.