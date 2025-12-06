أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مفاجأة تعيد ذكريات "دوري 2019" .. وتوقع بتحطيم كريستيانو رونالدو لرقم أسطورة مصر!
سلمان المالك يزف خبرًا سعيدًا لجماهير النصر
أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، عن انضمام رجل الأعمال سلمان بن فهد المالك، رئيس النادي الأسبق، للعضوية الذهبية، خلال المرحلة المُقبلة.
وأثار إعلان النصر عن ردود أفعال واسعة، وسط إشادة بحركة سلمان بن فهد المالك، فيما ظهرت المطالبات بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الشتوي، خاصة في مركز "المحور"، الذي يعد مطلبًا نصراويًا كبيرًا.
وكان سلمان المالك قد تولى رئاسة نادي النصر مؤقتًا، في عام 2018، بتكليف من الهيئة العامة للرياضة (الوزارة سابقًا) بعد حل مجلس إدارة النادي، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، حتى نهاية الموسم.
ويعد المالك أحد كبار الداعمين لنادي النصر، فضلًا عن كونه عضو شرف داعم للنادي، وتولى عدة مناصب، منها نائب الرئيس، في مجلس سعود السويلم، خلال موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج الأصفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
النصر يستعيد الثنائي قبل رحلة أبوظبي
"بين الصالة الرياضية والملعب"، استعرض نادي النصر، كواليس تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي، في ظل الاستعداد للسفر إلى أبوظبي، وخوض مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي.
وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن النصر استعاد الثنائي كينجسلي كومان وسعد الناصر، اللذين شاركا في التدريبات الجماعية؛ بعدما أكمل كومان برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، كما عاد الناصر للتدريبات بعد إنهائه جلسات علاجية وتأهيلية، إثر معاناته من تمزق أربطة الركبة.
- Getty Images Sport
رونالدو يقتحم عالم الـAI .. وتوقع مذهل لمستقبل الدون
"سيخوض كأس العالم في بلاده ويحطم رقم أسطورة مصر" .. تنبؤ مذهل من زميل كريستيانو رونالدو!
تحت شعار "لا وجود لكلمة مستحيل"، يرفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، راية التحدي خلال مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، البطولة التي ستقام صيف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
لكن "الدون" الذي يقترب من حاجز الألف هدف ويطمع في تحطيم كافة الأرقام القياسية، ينظر إلى أبعد من ذلك، من خلال جولة سابعة في المونديال، وتحديدًا بالمشاركة في نسخة 2030، التي تشارك بلاده البرتغال ضمن مجموعة من الدول المستضيفة للحدث.
"الفضول شرط للتميّز" .. كريستيانو رونالدو يعلن اقتحامه عالم "الذكاء الاصطناعي"
يوم بعد آخر.. تتوسع استثمارات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خارج عالم الساحرة المستديرة.
رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، اقتحم مؤخرًا عالم المليارديرات؛ حيث أصبح أول لاعب كرة قدم، يدخل هذه القائمة بشكلٍ رسمي.
"هذا ليس النادي الذي تفاوض معي!".. الكشف عن كواليس مختلفة في صفقة كريستيانو رونالدو والنصر ردًا على مسلي آل معمر
الكثير من الجدل يشهده الشارع الرياضي السعودي، في الفترة الحالية؛ بخصوص كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.
رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، عندما كان مسلي آل معمر رئيسًا للنادي وقتها؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.
ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.
مدرب البرتغال يكشف سر استمرارية رونالدو ويُوضح كيفية التعامل مع "ضجيجه" في المنتخب
كشف روبرتو مارتينيز عن السبب الذي يجعل كريستيانو رونالدو لاعباً مميزاً، حيث أوضح مدرب المنتخب البرتغالي العقلية الفريدة التي مكنت نجم النصر من تحطيم جميع الأرقام القياسية. لا يزال المهاجم الأسطوري في قمة عطائه في سن الأربعين، حيث تم الكشف في بودكاست "Beast Mode On" لأديبايو أكينفينوا عن السبب الذي مكن هذا اللاعب الفريد من الاستمتاع بمثل هذه المدة الطويلة من النجاح.
- AFP
ما علاقة وكالة سعود الجديدة بالنصر؟
صاحبها كان يعمل في النصر .. سعود عبدالحميد ينقل وكالته إلى شركة بدلًا من أحمد المعلم!
أنهى النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي روما الإيطالي، والمعار حاليًا لنادي لانس الفرنسي، علاقته مع وكيل أعماله أحمد المعلم، لينضم إلى شركة تسويق جديدة.
روما قرر إعارة عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل منحه الفرصة للمشارة بشكل أكبر مع لانس بالدوري الفرنسي.
وكان سعود قد انضم إلى روما خلال صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، ليتقرر أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق آخر.
بعد استبعاده من تشكيل ليفربول .. الدوري السعودي يُبدي استعداده للتحرك لضم محمد صلاح
أصبح مستقبل محمد صلاح في ليفربول موضع شك جديد بعد أن استبعد أرني سلوت نجم الدوري الإنجليزي الممتاز من مباريات متتالية، مما أدى إلى تجدد اهتمام الدوري السعودي للمحترفين. وبحسب ما ورد، فإن قيادة الدوري مستعدة لتمويل عرض كبير للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تعتبر المفاوضات السابقة والعلاقات القوية التي تربط صلاح بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عوامل رئيسية في انتقال محتمل.