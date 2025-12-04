"الفضول شرط للتميز" .. كريستيانو رونالدو يعلن اقتحامه عالم "الذكاء الاصطناعي"

وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، استثماره في شركة البرمجيات "Perplexity"؛ بشكلٍ رسمي.

ويُعد "Perplexity" مساعد بحث يعتمد على "الذكاء الاصطناعي"؛ حيث يقدّم إجابات مباشرة ومدعومة بالمصادر.

ويُعرف "Perplexity" بأنه مزيج بين محرك بحث ودردشة آلية؛ بدلاً من مجرد عرض قائمة من الروابط، فقط.

وسيوفر هذا المحرك الذكي؛ آلية بحث خاصة عن رونالدو فقط، وذلك في أعقاب الشراكة بينهما.