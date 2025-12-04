Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
"الفضول شرط للتميز" .. كريستيانو رونالدو يعلن اقتحامه عالم "الذكاء الاصطناعي"

مفاجأة استثمارية جديدة من كريستيانو رونالدو..

يوم بعد آخر.. تتوسع استثمارات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خارج عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، دخل مؤخرًا عالم المليارديرات؛ حيث أصبح أول لاعب كرة قدم، يدخل هذه القائمة بشكلٍ رسمي.

    كريستيانو رونالدو يقتحم عالم "الذكاء الاصطناعي"

    وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، استثماره في شركة البرمجيات "Perplexity"؛ بشكلٍ رسمي. 

    ويُعد "Perplexity" مساعد بحث يعتمد على "الذكاء الاصطناعي"؛ حيث يقدّم إجابات مباشرة ومدعومة بالمصادر.

    ويُعرف "Perplexity" بأنه مزيج بين محرك بحث ودردشة آلية؛ بدلاً من مجرد عرض قائمة من الروابط، فقط.

    وسيوفر هذا المحرك الذكي؛ آلية بحث خاصة عن رونالدو فقط، وذلك في أعقاب الشراكة بينهما.

  • أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الاستثمار الجديد

    وبعد إعلانه الشراكة.. أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن تشرفه بالاستثمار في شركة البرمجيات "Perplexity".

    وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "الفضول شرط للتميز.. تفوز عندما تواصل طرح أسئلة جديدة كل يوم".

    وأضاف الأسطورة البرتغالية: "لهذا السبب.. يُشرفني أن أعلن عن استثماري في (Perplexity)؛ التي تعزز فضول العالم".

    وشدد كريستيانو رونالدو على أنه من خلاله شراكته مع "Perplexity"؛ سيُلهم الجميع لطرح أسئلة أكثر طموحًا، قائلًا: "أنها مجرد البداية".

    كيف مهد كريستيانو رونالدو لاستثماره منذ فترة؟

    المثير في الأمر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ كان قد مهد للتعاون مع شركة البرمجيات "Perplexity"، في وقتٍ سابق؛ ولكن بشكلٍ غير مباشر.

    تمهيد رونالدو جاء خلال حفل "جلوب بريستيج"، الذي أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في شهر أكتوبر من العام الحالي 2025؛ لتكريمه على مسيرته الاستثنائية مع منتخبه الوطني، وبحضور كبار الشخصيات في الدولة.

    واعترف رونالدو وقتها أنه شعر بتوتر كبير بسبب هذا الحفل، حيث لم يستطع كتابة خطابه بنفسه؛ ليقوم بالاستعانة بـ"Perplexity"، لفعل ذلك.

    وتفاعل الكثيرون مع اعتراف الأسطورة البرتغالية وقتها؛ حيث بدأ النقاش يذهب إلى الاستخدام المتزايد من المشاهير للذكاء الاصطناعي، لمساعدتهم.

    كريستيانو رونالدو.. لاعب برتبة "رجل أعمال"

    استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في شركة البرمجيات "Perplexity"، ليس الأول من نوعه؛ حيث أصبح هذا اللاعب بمثابة رجل أعمال، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

    ويملك رونالدو استثمارات عديدة؛ في مجالات العقارات، الموضة، الصحة والجمال، والرياضة بالطبع.

    وفي مجال الرياضة تحديدًا؛ استثمر الأسطورة البرتغالية في منظمة لفنون الفتال؛ إلى جانب مشاركته في مركز لرياضة "البادل".

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

