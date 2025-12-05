Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
"سيخوض كأس العالم في بلاده ويحطم رقم أسطورة مصر" .. تنبؤ مذهل من زميل كريستيانو رونالدو!

هل يستمر الدون في اللعب دوليًا حتى مونديال 2030؟!

تحت شعار "لا وجود لكلمة مستحيل"، يرفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، راية التحدي خلال مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، البطولة التي ستقام صيف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لكن "الدون" الذي يقترب من حاجز الألف هدف ويطمع في تحطيم كافة الأرقام القياسية، ينظر إلى أبعد من ذلك، من خلال جولة سابعة في المونديال، وتحديدًا بالمشاركة في نسخة 2030، التي تشارك بلاده البرتغال ضمن مجموعة من الدول المستضيفة للحدث.

وإذا نجح النجم البرتغالي في بلوغ هذا الحدث التاريخي، فسيضيف صفحة جديدة إلى سجله الأسطوري، وهو ما يراه المهاجم السابق لمنتخب البرتغال، نونو جوميز، الذي أكد أن هذا الطموح يشكل دافعًا إضافيًا للدون، خصوصًا بعد أن جدد عقده مع نادي النصر السعودي.

  • كريستيانو لا يزال قويًا في سن الأربعين

    يمتد عقد كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر حتى عام 2027، دون وضوح بشأن خطوته التالية بعد ذلك التاريخ، ورغم بلوغه الأربعين، يواصل النجم البرتغالي التألق في الدوري السعودي للمحترفين، محافظًا على مستويات فردية استثنائية.
    وعلى الصعيد الدولي، لا يزال رونالدو حاضرًا بقوة بعدما خاض 226 مباراة وسجل 143 هدفًا، فيما يواصل مطاردة حلم الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته، ليواصل كتابة التاريخ في سجلات كرة القدم.
    وكان رونالدو قد أعلن أن كأس العالم المقبلة ستكون الأخيرة له، غير أن مسيرته تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع حفاظه على لياقة بدنية مثالية وإصراره على الاستمرار لأطول فترة ممكنة، ليظل اسمه مرتبطًا بالإنجازات الكبرى سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد سابقًا، أو مع النصر في الوقت الراهن.

    رونالدو وحلم الوصول إلى نهائيات 2030

    تستعد البرتغال لاستضافة مباريات في كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والمغرب، فيما ستقام بعض مواجهات دور المجموعات في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

    وفي ظل الحديث عن إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في البطولة على أرضه، علّق زميله السابق نونو جوميز في تصريحات لـ talkSPORT: "إنها مسألة معقدة، والوحيد القادر على الإجابة هو رونالدو نفسه، وربما حتى هو لا يعرف، لأن الأمر يتحدد سنة بعد أخرى في هذا العمر".

    وأضاف جوميز: "رونالدو لا يزال لائقًا بدنيًا، وهو مثال يُحتذى للأجيال الشابة بفضل احترافيته العالية. صحيح أن بعض الصفات مثل السرعة لم تعد كما كانت في عمر 18 أو 20 عامًا، لكنه ما زال يملك القدرة على تسجيل الأهداف، وهذا هو الأهم في كرة القدم".

    وتابع: "الأمر يعتمد أيضًا على المدرب. لدينا الآن روبرتو مارتينيز الذي يتعامل مع الفريق بمرونة، سواء كان رونالدو في التشكيلة الأساسية أو لا. لذلك أعتقد أن القرار سيبقى مرتبطًا بإرادته في الاستمرار. ربما تكون هذه البطولة الأخيرة له، لكنها قد تمثل أيضًا فرصة مثالية لوداع الوطن أمام جماهيره".

  • يورو 2028 وما بعدها: متى سيعتزل رونالدو؟

    في نفس السياق، أبدى ويس براون، زميل كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، ثقته في قدرة النجم البرتغالي على الاستمرار داخل الملاعب حتى بطولة يورو 2028.

    وقال براون في تصريحات خاصة لموقع GOAL: "إذا كان بإمكانه أن يقدم إضافة للفريق، فلماذا لا يتم اختياره؟ هذا لا يعني أنه يجب أن يشارك في كل مباراة. في المنافسة الأخيرة، كان هناك من يرى أنه لا يجب أن يلعب، لكنه أثبت العكس وقدم أداءً جيدًا".

    وأضاف براون: "رونالدو يدرك أن الصحافة ستنتقده بمجرد ألا يسجل أو يصنع هدفًا، لكنه في الوقت نفسه حاضر لدعم زملائه الأصغر سنًا ويريد لهم النجاح. في ذهنه، لم ينتهِ بعد، ولا يزال قادرًا على المساهمة".

    وتابع: "لا أعتقد أنه سيعتزل اللعب الدولي قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا. لا يزال يمتلك الطاقة والإيمان بنفسه، وما زال قادرًا على العطاء. قليلون جدًا يمكنهم قول ذلك على هذا المستوى".

    رقم قياسي آخر يغري رونالدو

    إذا واصل كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية بعد بطولة أوروبا المقبلة، فسيتجه نحو منتصف الأربعينيات من عمره، وسيكون عمره 41 عامًا عند مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، المقررة الصيف المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.  

    ويُذكر أن أكبر لاعب ظهر في نهائيات كأس العالم هو الحارس المصري السابق عصام الحضري، الذي شارك أمام السعودية في نسخة 2018 وهو يبلغ 45 عامًا و161 يومًا.

    وفي حال وصول رونالدو إلى مونديال 2030، سيكون عمره 45 عامًا و166 يومًا، ما يجعله مرشحًا لتجاوز هذا الرقم القياسي التاريخي.

