"سيخوض كأس العالم في بلاده ويحطم رقم أسطورة مصر" .. تنبؤ مذهل من زميل كريستيانو رونالدو!

تحت شعار "لا وجود لكلمة مستحيل"، يرفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، راية التحدي خلال مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، البطولة التي ستقام صيف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لكن "الدون" الذي يقترب من حاجز الألف هدف ويطمع في تحطيم كافة الأرقام القياسية، ينظر إلى أبعد من ذلك، من خلال جولة سابعة في المونديال، وتحديدًا بالمشاركة في نسخة 2030، التي تشارك بلاده البرتغال ضمن مجموعة من الدول المستضيفة للحدث.

وإذا نجح النجم البرتغالي في بلوغ هذا الحدث التاريخي، فسيضيف صفحة جديدة إلى سجله الأسطوري، وهو ما يراه المهاجم السابق لمنتخب البرتغال، نونو جوميز، الذي أكد أن هذا الطموح يشكل دافعًا إضافيًا للدون، خصوصًا بعد أن جدد عقده مع نادي النصر السعودي.