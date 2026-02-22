أخبار النصر اليوم | معلومات مثيرة حول بشت رونالدو "الملكي" .. رد على رسالة ترامب وتجربة جيسوس الرمضانية!

خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأضواء بعد ظهوره بالبشت الحساوي، عقب الانتصار على الحزم برباعية، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

واستعرضت قناة "العربية"، معلومات حول البشت التاريخي الذي ظهر عليه كريستيانو رونالدو، والذي يسمى بـ"المعلّمي"، وهو يرمز لتاريخ الأحساء، ويرتبط بالملوك والأمراء، كما تتجاوز قيمته 80 ألف ريال، وشارك في صناعته تسعة حرفيين، على مدار ما يقارب الشهر.

من جانبه، تحدث علي الغواص، أحد الحرفيين، الذين ساهموا في صنع البشت الذي ارتداه كريستيانو رونالدو، بقوله إنه تم ابتكار هذا الرداء الحساوي التاريخي، بطلب من المؤسس، الملك عبد العزيز، للملك فيصل أثناء ذهابه إلى بريطانيا عقب الحرب العالمية الأولى، لإلقاء كلمة في مؤتمر السلام.

وأضاف الغواص، في حديث لـ"الميدان الرياضي"، أن البشت الحساوي تم بخياطة يدوية بالكامل، وهو وتر بنسبة 100%، ويحتوي على خيوط فضة مطلية باللون الذهبي، وبنقشة ملكية، كما أن هذا البشت يتجاوز عمره الـ50 عامًا.