Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة ميتاي وعقوبة "البنر المسيء" .. ومطالبة بعودة "ابن النادي" بدل إهدار المال!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم 26 ديسمبر 2025

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
0