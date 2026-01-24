أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما "ضمادة للتسلية" في حياة مراسلة إسبانية .. وصفقة تبادلية تضرب طموحات النصر!

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
ضربة للنصر .. الاتحاد يقترب من صفقة تبادلية مع الشباب
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تدرس عقد صفقة تبادلية مع الشباب، بموجبها ينتقل موسى ديابي إلى قلعة الليوث، مقابل ضم القائد البلجيكي يانيك كاراسكو.
وكان الشباب قد أعلن عن استبعاد يانيك كاراسكو، من قائمة الفريق الأساسية قبل مباراة الخليج، ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، بشكل مفاجئ، بسبب شعوره ببعض الآلام، ليتقرر الدفع بنواف الصعدي بديلًا له.
يأتي ذلك وسط التقارير التي تفيد بأن نادي النصر، كان قد اشترط على الاتحاد، إجراء صفقة تبادلية بضم موسى ديابي، مقابل انتقال المدافع عبد الإله العمري إلى قلعة العميد.
يُسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد "الزمن"؛ وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
تدعيم الفريق الأول؛ لن يكون "رفاهية" بالنسبة للإدارة الاتحادية، بل هو أمر ضروري لإحتواء الغضب الجماهيري الكبير.
نعم.. جماهير الاتحاد تُعيش في حالة غضب شديدة؛ بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
"إذن المحكمة" شرط لضم صفقة أوروبية
بشكلٍ مفاجئ.. تحرك مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ للتعاقد مع صفقة هجومية إسبانية، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
الاتحاد يسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الميركاتو الشتوي الحالي؛ وذلك بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الفترة الأخيرة.
أفادت التقارير أن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين يخططون لضم 50 لاعبًا من كبار الأسماء للانضمام إلى رونالدو في الشرق الأوسط قبل أن يحين يوم اعتزاله. وستساعد الإضافات البارزة، مثل محمد صلاح وبرونو فرناندشز، الدوري على الحفاظ على الاهتمام به حتى كأس العالم 2034.
لا يزال ملف النجم الفرنسي الكبير نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية، وحتى على مستوى العالم.
كانتي البالغ من العمر 34 سنة، دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الاتحاد، في شهر يناير الجاري؛ وسط تأكيدات عالمية على رغبة العملاق التركي فنربخشه، في التعاقد معه.
وبعض التقارير الصادرة من تركيا نفسها، أكدت خلال اليومين الماضيين؛ توصل فنربخشه إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
مراسلة تحكي كواليس علاقتها ببنزيما
كشفت الصحفية الإسبانية مارتا ريسكو، عن كواليس جديدة تخص التكهنات التي سبق أن انتشرت حول علاقتها بكريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي.
مارتا تعتبر من أشهر الصحفيات في التلفزيون الإسباني، وبدأت مسيرتها في عدة برامج على رأسها "Jugones" و "إل شيرينجيتو"، كما ظهرت في بعض الأعمال الأخرى، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة لدى جمهور كرة القدم في البلاد.
"الغموض".. هي الكلمة السائدة حاليًا في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، الذي مثّله على مدار 14 موسمًا كاملًا.
ووقع بنزيما على عقود تربطه بالعميد الاتحادي لمدة 3 سنوات؛ ما يعني أنه دخل "الفترة الحرة" في يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر.
