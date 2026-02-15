Goal.com
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | موقف بيرجفاين أمام السد .. و"بنزيما لم يكن لينتقل للهلال بوجود هذا الشخص"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 15 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عودة بيرجفاين والعبود يقترب

    أفاد الإعلامي الرياضي علاء سعيد، المُقرب من البيت الاتحادي، بأن الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين، شارك في التدريبات الجماعية، اليوم، بعد التعافي من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المُقبلة، في حين بدأ عبد الرحمن العبود، تدريباته اللياقية، من أجل التمهيد للعودة إلى المران الجماعي قريبًا.

    وكان من المقرر أن يحدد الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة سيرجيو كونسيساو، موقف بيرجفاين، اليوم، فيما يتعلق بإمكانية المشاركة أمام السد القطري، من عدمها، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وعانى بيرجفاين من إصابة في عضلة الساق، والتي شهدت غيابه عن 6 مباريات في دوري روشن السعودي، فضلًا عن مباراة في دوري النخبة الآسيوية.

  • FBL-KSA-ITTIHAD-NASSRAFP

    الاتحاد يتسلم تسجيلات النصر

    ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قامت بتسليم إدارة نادي الاتحاد، التسجيلات الصوتية بمحادثات حكم الساحة، السلوفيني سلافكو فينسيتش، مع غرفة الفيديو، خلال مباراة النصر، وكذلك تسجيلات مباراة الهلال لإدارة القادسية.

    وكان الاتحاد قد نشر بيانًا رسميًا، عقب مباراته أمام النصر، للتنديد بالأخطاء التحكيمية التي شهدتها المواجهة التي انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل، بداعي تغاضي الحكم عن احتساب ركلتي جزاء مستحقتين لصالح الفريق الجداوي.

  • محمد نور: لاعب الاتحاد لم ينتقل للهلال بوجود هذا الشخص!

    أثار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، حالة من الجدل، بإشارته إلى حاجة العميد لمديره التنفيذي السابق، حامد البلوي، الآن وقبل وبعد ذلك، كما أن الكرة السعودية بحاجة لعقلية البلوي.

    وأضاف، في تصريح متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن منصور البلوي عندما كان في الاتحاد، كانت الأندية تخشى على لاعبيها من العميد، منوهًا بأن لاعب الاتحاد المعروف، لم يكن لينتقل إلى الهلال، بوجود البلوي.

    وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد أصبح صفقة الموسم، بعد انتقاله المثير من الاتحاد إلى الهلال، خلال فترة الميركاتو الشتوي، حيث انضم إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.

  • Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل راتب بنزيما و"شائعة" وراء انتقاله للهلال

    ليس كريستيانو رونالدو: الصرامي يرد على راتب كريم بنزيما .. "80% من ميزانية الهلال"

    بينما يُعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "صفقة الموسم" بلا منازع، بعد انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي، جاء الحديث بشأن قيمة صفقة التعاقد معه، والتي تستمر لمدة سنة ونصف، حتى يونيو 2027.

    استخفاف بعقول الجماهير والعقوبات هي الحل! .. قصة "الشركة الجديدة" التي أثارت الشكوك حول كيفية انتقال كريم بنزيما إلى الهلال

    أحيانًا يظن البعض أنه قادر على "الاستخفاف" بعقول الجماهير، فيبدأ للترويج لفكرته "الخادعة"، لكن الحقيقة إن أُخفيت لفترة، فلن تظن مخفية كثيرًا..

    هذا باختصار ما يمر به الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت "شائعة" جديدة تخص صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد إلى الهلال في الميركاتو الشتوي المنقضي.

    "الحكومة" والاتحاد فاجأوا الجمهور بالانفصال بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية العقد بشكل رسمي بستة أشهر، على خلفية خلافات بشأن البنود المالية للعقد الجديد .. فيما كانت المفاجأة الأكبر "انتقال كريم بنزيما إلى الهلال"!

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    كشاف ليفربول يشيد بسعود ومطالبة بإيقاف حارس الهلال قبل الكلاسيكو

    "تعامل الهلال والاتحاد معه بتعالٍ وغباء" .. كبير كشافي ليفربول يشيد بسعود عبدالحميد بعد مواجهة لانس وباريس

    حظي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن لانس، بإشادة خاصة من أحد كبار كشافي اللاعبين في نادي ليفربول، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا مع الفريق الفرنسي.

    بخدعة لمسة يد .. تنديد نصراوي بعدم إيقاف ياسين بونو قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد!

    فوز مستحق حققه الهلال أمام الاتفاق، جعله على أتم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، إلا أن هناك لقطة جديدة، أثارت حالة من الجدل، حول "خدعة" محتملة من قِبل الحارس المغربي ياسين بونو.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة القطري بـ"سباعية نظيفة"، في الأسبوع السابع.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

