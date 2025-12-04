أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | تجديد عقد ديميرال، رفض احتجاج القادسية ولكن!
الأهلي يُجدد عقد ديميرال
أعلن النادي الأهلي تجديد عقد مدافعه التركي ميريح دييمرال حتى صيف 2029.
كان ديميرال قد انضم للأهلي صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل 17 مليون يورو، وقد وقع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات.
المدافع الصلب ارتبط بالرحيل عن الفريق السعودي، وخاصة العودة للعب في تركيا، لكن الأهلي قطع الشك باليقين بالإعلان عن تجديد عقده لـ3 سنوات قادمة، وذلك عبر حساب النادي على منصة إكس.
رفض احتجاج القادسية ضد الأهلي ولكن!
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء رفض احتجاج القادسية على عدم نظامية مشاركة عدد من لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري روشن السعودي.
القادسية كان قد تقدم باحتجاج ضد الأهلي بحجة تقديم الأخير لقائمة لاعبين تختلف - نسبيًا - عن نظيرتها التي شاركت في المباراة.
وأشار القادسية إلى وجود "خطأ إداري" يتعلق بقائمة الأهلي، فيما يتعلق بتقديم أسماء قبل المباراة، تختلف عن الأسماء التي خاضت المواجهة فعليًا، فيما قرر القادسية تقديم الاحتجاج بعد نهاية المباراة.
النادي الأهلي من جانبه نفى حدوث هذا الخطأ، وقد أكدت لجنة الانضباط والأخلاق سلامة موقفه بقبول احتجاج القادسية شكلًا ورفضه موضوعًا.
اللجنة صادرت رسوم الاحتجاج لصالح اتحاد كرة القدم السعودي، ووصفت القرار بأنه قابل للاستئناف مما يعني أن الملف لم يغلق نهائيًا بعد.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن ثم أطاح بالقادسية عقب لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3 وحسمه الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يُواجه الأهلي في إحدى قمة نصف النهائي.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد هزم جاره الاتحاد في الجولة الثامنة بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع خلف النصر المتصدر بـ5 نقاط كاملة، والذي تنقصه مباراة سيلعبها مساء اليوم أمام الخليج.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يحمل الفريق الجداوي لقبه، كانت البداية ممتازة بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الفريق تعثر في الجولة الثانية بالتعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق.
الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا صحوة الأهلي بتحقيق الفوز على الغرافة القطري 4-0 ومواطنه السد بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الجولة الخامسة شهدت مفاجأة مدوية بسقوطه أمام الشارقة بهدف دون رد.