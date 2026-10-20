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Le Touquet

Le Touquet نظرة عامة

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من أجل تعويض كفاراتسخيليا .. باريس سان جيرمان يستهدف نجم الجزائر

يستعد باريس سان جيرمان، بحسب التقارير، لإبرام صفقة ضخمة في شهر يناير للتعاقد مع الموهبة الشابة في باير ليفركوزن إبراهيم مازا، بعدما تعرّض خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الركبة أنهت موسمه. ويواجه النادي الفرنسي منافسة شرسة للحصول على الدولي الجزائري الذي يحظى بتقييم عالٍ، في ظل بحث لويس إنريكي الملحّ عن بديل هجومي.

انتقالاتإبراهيم مازة
Paris Saint-Germain vs Lyon

تقديم مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي: الفريق الباريسي الزاخر بالقوة الهجومية يستهدف الصدارة أمام ليون

بعد فوزه الكبير على برشلونة بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي فريق ليون على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى الضيف لاستعادة توازنه بعد خيبة أمله الأوروبية في منتصف الأسبوع.

باريس سان جيرمان ضد ليونالدوري الفرنسي
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October 2026
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الترتيب

3. Division crest3. Division

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1ليون crestليون7421135814
ف
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2باريس سان جيرمان crestباريس سان جيرمان7421149514
ف
ف
ف
ف
خ
3باريس crestباريس7421127514
ف
خ
ف
ت
ف
4ليل crestليل7421105514
ت
ف
خ
ف
ف
5موناكو crestموناكو7421106414
خ
ت
ف
ت
ف
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