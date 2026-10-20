Le Touquet نظرة عامة

من أجل تعويض كفاراتسخيليا .. باريس سان جيرمان يستهدف نجم الجزائر

يستعد باريس سان جيرمان، بحسب التقارير، لإبرام صفقة ضخمة في شهر يناير للتعاقد مع الموهبة الشابة في باير ليفركوزن إبراهيم مازا، بعدما تعرّض خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الركبة أنهت موسمه. ويواجه النادي الفرنسي منافسة شرسة للحصول على الدولي الجزائري الذي يحظى بتقييم عالٍ، في ظل بحث لويس إنريكي الملحّ عن بديل هجومي.