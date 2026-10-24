Lafarge Limoges نظرة عامة

El Burnley sufre otra derrota en Turf Moor pese al gol de Jamie Vardy

Jamie Vardy celebró su regreso al fútbol inglés con un gol en la primera parte, pero el Burnley prolongó a 21 partidos de liga su desastrosa racha sin ganar en Turf Moor tras caer por 2-1 ante el Wolverhampton. Fer Lopez y Tawanda Chirewa aprovecharon errores defensivos para culminar una gran remontada de los visitantes y desatar la furia de la frustrada afición local.