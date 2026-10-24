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Lafarge Limoges

Lafarge Limoges نظرة عامة

Kyle Walker Manchester City

Walker se ve obligado a aclarar su pulla sobre un tatuaje del Manchester City tras unas declaraciones «engañosas»

Kyle Walker se ha visto obligado a pronunciarse públicamente sobre sus comentarios tras una polémica pulla acerca de sus tatuajes del Manchester City. El veterano lateral, que actualmente juega en la Championship, consideró necesario aclarar su postura después de que su reacción inicial a una reciente decisión de la Premier League causara revuelo entre los aficionados.

K. WalkerManchester City
Kyle-Walker

Walker admite que podría verse obligado a eliminarse un tatuaje si le retiran los títulos al Manchester City

Kyle Walker ha confesado que podría verse obligado a someterse a una dolorosa intervención con láser para eliminar un tatuaje conmemorativo si finalmente se le retiran los títulos al Manchester City. El veterano defensa, que ganó numerosos trofeos durante su etapa en el Etihad Stadium, lleva grabado en la piel un recuerdo permanente de los logros históricos del club.

K. WalkerManchester City
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الترتيب

Lengyelország 1 crestLengyelország 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
20Norwich crestNorwich124082022-212
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21Watford crestWatford123271020-1011
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22Burnley crestBurnley121561725-88
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23Derby crestDerby121471021-117
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24Preston crestPreston121291025-155
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