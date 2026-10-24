Kyle Walker se ha visto obligado a pronunciarse públicamente sobre sus comentarios tras una polémica pulla acerca de sus tatuajes del Manchester City. El veterano lateral, que actualmente juega en la Championship, consideró necesario aclarar su postura después de que su reacción inicial a una reciente decisión de la Premier League causara revuelo entre los aficionados.
Kyle Walker ha confesado que podría verse obligado a someterse a una dolorosa intervención con láser para eliminar un tatuaje conmemorativo si finalmente se le retiran los títulos al Manchester City. El veterano defensa, que ganó numerosos trofeos durante su etapa en el Etihad Stadium, lleva grabado en la piel un recuerdo permanente de los logros históricos del club.
Jamie Vardy celebró su regreso al fútbol inglés con un gol en la primera parte, pero el Burnley prolongó a 21 partidos de liga su desastrosa racha sin ganar en Turf Moor tras caer por 2-1 ante el Wolverhampton. Fer Lopez y Tawanda Chirewa aprovecharon errores defensivos para culminar una gran remontada de los visitantes y desatar la furia de la frustrada afición local.
Vincent Kompany persigue con el Bayern de Múnich también esta temporada el sueño del triplete. En su anterior etapa como entrenador, en cambio, reina el caos. Amenaza con producirse una catástrofe absoluta.
Kyle Walker ha roto su silencio tras el fallo sísmico que declaró al Manchester City culpable de infringir la normativa financiera de la Premier League. El ex capitán del club insistió en que, sea cual sea el desenlace legal, los recuerdos y los logros de los jugadores siguen siendo intocables.