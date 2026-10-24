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فييرزو

فييرزو نظرة عامة

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITY

Dias: City, Villa yenilgisinde uyum sağlamakta gecikti

Manchester City'nin Premier League sezonuna kusursuz başlangıcı, Nicolas Jackson'ın etkili bitiriciliğinin Unai Emery'nin takımına 2-1'lik unutulmaz bir galibiyet getirdiği Villa Park'ta sona erdi. Yenilginin ardından kaptan Ruben Dias, Midlands bölgesinde hayal kırıklığıyla sonuçlanan maçta ev sahibi ekibin taktik değişikliklerine uyum sağlamakta çok yavaş kaldıklarını kabul etti.

R. DiasAston Villa
Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27

Aston Villa, Maresca'ya Guardiola ile aynı kaderi yaşattı

Nicolas Jackson, attığı iki harika golle eski teknik direktöründen intikam alırken Aston Villa, Manchester City'nin Premier League'deki kusursuz başlangıcına son verdi. Unai Emery'nin takımı cumartesi günü 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde ederek Enzo Maresca'ya, Pep Guardiola'nın geçen sezonun son gününde yaşadığı kaderin aynısını yaşattı.

N. JacksonAston Villa
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October 2026
كأس فرنسا
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الترتيب

Premier League crestPremier League

مباشر
الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1M.City crestM.City87012091121
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2Arsenal crestArsenal8701135821
ف
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خ
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3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion75112351816
ف
ف
ف
ف
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4Chelsea crestChelsea
0 - 0
84221713414
ت
ف
ف
خ
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5Liverpool crestLiverpool733198112
ف
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آخر تحديث قبل 20 دقيقة
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