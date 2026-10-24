فييرزو نظرة عامة

Maresca, Villa mağlubiyetindeki “önlenebilir” hatalardan yakındı

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Aston Villa'nın takımlarının Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıca son vermesinin ardından yenilgiyi hak etmediklerini savundu. Villa Park'ta farkı yaratan Nicolas Jackson'ın attığı iki gol oldu. İtalyan teknik adam ise bireysel hatalardan ve gol yollarındaki şanssızlıktan yakındı.