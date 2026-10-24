فييرزو نظرة عامة

Nicolas Jackson, cumartesi günü attığı iki golle Aston Villa’nın Manchester City’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Forvet, City’nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son veren ve Villa’ya bu sezon ligdeki ilk iç saha galibiyetini getiren sonucun ardından Unai Emery’yi, takım arkadaşlarını ve taraftarları övdü.
Manchester City'nin Premier League sezonuna kusursuz başlangıcı, Nicolas Jackson'ın etkili bitiriciliğinin Unai Emery'nin takımına 2-1'lik unutulmaz bir galibiyet getirdiği Villa Park'ta sona erdi. Yenilginin ardından kaptan Ruben Dias, Midlands bölgesinde hayal kırıklığıyla sonuçlanan maçta ev sahibi ekibin taktik değişikliklerine uyum sağlamakta çok yavaş kaldıklarını kabul etti.
Nicolas Jackson, attığı iki harika golle eski teknik direktöründen intikam alırken Aston Villa, Manchester City'nin Premier League'deki kusursuz başlangıcına son verdi. Unai Emery'nin takımı cumartesi günü 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde ederek Enzo Maresca'ya, Pep Guardiola'nın geçen sezonun son gününde yaşadığı kaderin aynısını yaşattı.
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Aston Villa'nın takımlarının Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıca son vermesinin ardından yenilgiyi hak etmediklerini savundu. Villa Park'ta farkı yaratan Nicolas Jackson'ın attığı iki gol oldu. İtalyan teknik adam ise bireysel hatalardan ve gol yollarındaki şanssızlıktan yakındı.