نشرة جول اليوم | كورونا يضرب الدوري الإيطالي وآرسنال يطارد عوار

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فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي واهتمام من آرسنال بضم نجم ليون حسام عوار ضمن أخبار نشرة جول اليوم، 21 أغسطس 2020.

آرسنال يدخل سباق عوار

ذكرت "ليكيب" أن آرسنال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع نجم ليون حسام عوار خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

العرض تقدم به المدير الرياضي إيدو عبر الهاتف للنادي الفرنسي، وهو عبارة عن مبلغ مالي وماتيو جيندوزي، ولكن ليون قام برفضه.

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وتشير التقارير إلى أن ليون منفتح على فرضية بيع عوار، ولكن مقابل مبلغ مادي فقط دون إدراج لاعبين، ويقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو.

سيلفا يتحدث عن مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان

ذكر تياجو سيلفا مع الموقع الرسمي لناديه بي إس جي أنه لعب مباراة أتالانتا بربع نهائي المسابقة القارية وكأنها الأخيرة له، مؤكداً أن التفكير في مستقبله لا يغادر رأسه.

وأضاف البرازيلي أنه يشعر بالهدوء والسعادة في الوقت الراهن، حتى لو كان النهائي مباراته الأخيرة مع النادي الذي أعطاه كل شيء ممكن.

مانشستر يحاول مع جابرييل

أوضحت "سكاي" أن مانشستر يونايتد مهتم هو الآخر مهتم بالبرازيلي جابرييل، مدافع ليل، ولكنه يراقب الموقف الحالي، بانتظار التطورات.

رئيس ليل أكد أن اللاعب هو من سيحسم مصيره بعد أن قبل ناديه عرضي نابولي وآرسنال، والذان يقدران في حدود 25 مليون يورو.

ديمبيلي يرحب باهتمام مانشستر

أكدت "MEN" أن موسى ديمبيلي، نجم ليون، لا يستبعد فرضية الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف ويرحب باهتمام مانشستر يونايتد.

التقرير أوضح أن اللاعب لا يمانع أيضاً الاستمرار في صفوف ناديه، ولكن في حال وصول عرض رسمي من النادي الإنجليزي ستتغير الأمور.

كورونا يضرب الدوري الإيطالي

شهدت أندية الكرة في إيطاليا ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصفوفها في الأيام الماضية مع عودة اللاعبين من العطلة الصيفية.

نابولي كشف عن إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، كذلك ساسوولو أعلن عن عزل جيريمي بوجا، وبريشيا كشف عن وجود عدد من المصابين، على رأسهم ساندرو تونالي.