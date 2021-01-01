نشرة جول اليوم | بديل ألابا في بايرن ميونخ والجميع يريد ميسي

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

بايرن ميونخ يحدد المدافع البديل بعد رحيل ألابا، وآرسنال يستعد للقيام ببعض الصفقات بعد التخلي عن بعض لاعبيه، ولياندرو باريديس يريد ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان في حالة رحيله عن برشلونة.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

بديل ألابا

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اعترف كارل رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، باهتمامه بالتعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، بعد اقتراب رحيل دافيد ألابا إلى ريال مدريد.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"بالطبع نحن نفكر في الأمر، ولكن ليس أوباميكانو فقط، هناك بعض المراكز الأخرى التي نريد تدعيمها".

وأضاف:"هو مرتبط بعقد مع لايبزيج وسيظل لاعبًا لهم حتى نهاية الموسم، لذلك من المبكر التفكير في قدومه لبايرن الآن".

وأما عن مستقبل ليروي ساني:"مرتبط بعقد طويل المدى معنا، من الهراء الحديث عن رحيله، نحن بحاجة له لذلك سيبقى معنا وأثق في تركه بصمة واضحة مع الفريق".

الجميع يريد ميسي

لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان، تحدث في تصريحات صحفية عن مستقبله بالإضافة لرغبة النادي الفرنسي في ضم مواطنه ليونيل ميسي.

وقال الأرجنتيني:"من الطبيعي أن الكل يريد ميسي، دور ليوناردو ورئيس النادي هو إقناعه بالانضمام إلينا، وكذلك القرار يرجع له باختيار النادي الأنسب".

وعن مستقبله:"سأبقى هنا، أنا سعيد جدًا في باريس مع زملائي والفريق والمدرب، لذلك لن أرحل عن النادي".

رحيل لينجارد

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، اهتمام نادي شيفيلد يونايتد بالتعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد خلال شهر يناير الجاري.

وأشارت إلى تقدم النادي بعرض للشياطين الحمر، من أجل الحصول على خدمات لينجارد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

تعاقدات آرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن النادي الإنجليزي يركز الآن على ضم لاعبين جدد بعد التخلي عن سوكراتيس ومسعود أوزيل وسياد كولاسيناك.

وأوضح الإسباني:"نحن الآن في العملية الثانية، لقد أنجزنا الجزء الأول بشكل أو بآخر نحن الآن في المرحلة الثانية".

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وأضاف:"من الواضح صعوبة هذا السوق، لكننا ندرس حاليًا الخيارات المتاحة وسنرى ما يمكننا فعله".

مستقبل فاينالدوم

لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" عن آخر تطورات مستقبله، وسط أنباء انتقاله إلى برشلونة بالمجان الصيف القادم.

وقال لاعب ليفربول:"لا يوجد أي تحديث بخصوص هذا الشأن، لست الشخص المسؤول عن الحديث عن هذه الأشياء، الأمر يتعلق بالنادي".

بوجبا ومهاجمه المفضل

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني يمتلك بعض الصفات غير الموجودة في كل المهاجمين بالفريق.

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وتحدث الفرنسي للموقع الرسمي لمانشستر عقب الفوز على فولهام 2/1 قائلًا:"الجميع يعرف أن كافاني من المهاجمين أصحاب الطراز الرفيع على مستوى العالم وهناك عدد قليل من هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف:"لدينا العديد من المواهب مثل أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون جرينوود، يمكنهم التسديد من الداخل والخارج ولكن ليس بنفس جودة كافاني".