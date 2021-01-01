فيفا تُدمر فكرة دوري السوبر الأوروبي: سيتم حظر اللاعبين والأندية!

رد فعل قوي..

أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" بيانًا ناريًا هدد فيه الأندية واللاعبين من الانخراط في أي بطولات "انفصالية" على شاكلة دوري السوبر الأوروبي، وإلا كان الحظر مصيرهم النهائي.

فكرة دوري السوبر الأوروبي تُناقش في السنوات الماضية من نخبة الأندية الأوروبية من أجل إقامة بطولة منفصلة تضم فقط الكبار والأثرياء بعيدًا عن بقية الأندية المتوسطة والصغيرة.

الفكرة عادت للانتشار في الآونة الأخيرة بعد مقابلة رئيسي ريال مدريد ويوفنتوس، فلورنتينو بيريز وأندريا أنيلي، ما جعل فيفا يضطر إلى التدخل ببيان صارم تجاه الأمر.

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بيان فيفا جاء فيه "في ضوء التكهنات الإعلامية الأخيرة حول إنشاء"دوري السوبر الأوروبي" مغلق من قبل بعض الأندية الأوروبية يود الفيفا والاتحادات الستة مرة أخرى التأكيد والتأكيد بشدة على أن مثل هذه المسابقة لن يتم الاعتراف بها من قبل الفيفا أو الاتحاد القاري المعني".

كما أضاف "أي نادٍ أو لاعب مشارك في مثل هذه المسابقة نتيجة لذلك لن يُسمح له بالمشاركة في أي مسابقة تنظمها الفيفا أو الاتحاد القاري الخاص بهما".

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"وفقًا لقوانين الفيفا والاتحادات القارية، يجب تنظيم جميع المسابقات أو الاعتراف بها من قبل الهيئة المعنية على مستوى كل منها، من قبل الفيفا على المستوى العالمي ومن قبل الاتحادات القارية على المستوى القاري."

"وفي هذا الصدد، تعترف الاتحادات القارية بكأس العالم للأندية بشكلها الحالي والجديد باعتبارها المنافسة الوحيدة للأندية في جميع أنحاء العالم، بينما يعترف فيفا بمسابقات الأندية التي تنظمها الاتحادات القارية باعتبارها المسابقات القارية الوحيدة للأندية."

وأتم "المبادئ العالمية للجدارة الرياضية كالتضامن والترقي والهبوط والشكل الهرمي هي أساس كرة القدم وضمان نجاحها على الصعيد العالمي، للكرة تاريخ طويل بفضل هذه المبادئ".

هكذا، يبدو واضحًا أن فيفا يُهدد اللاعبين من الابتعاد عن بطولات ضخمة ككأس العالم، ويُهدد من الآن موارد الأندية بإبعادهم عن بطولاتهم القارية الكبرى كبطولة دوري أبطال أوروبا مثلًا.